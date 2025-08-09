© Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да направи предложение, а и за да могат управляващите на Пловдив да чуят и обърнат внимание на мнението, което той дава по отношение на кръстовището на бул. "Пещерско шосе" с ул. "Царевец" с оглед на идващата есен, ремонтите, първия учебен ден и засиления трафик от и за Пловдив.



Ето и подробностите:



Добър ден plovdiv24



Ваш читател съм и Ви пиша във връзка с текущия ремонт на кръстовището на "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" ( до УМБАЛ Свети Георги) и една Ваша малка предишна статия по темата, вярвайки във Вашата загриженост и компетентност по темите, касаещи град Пловдив!



Съгражданин Ви беше информирал, че поради текущ ремонт на кръстовището (полагане на тръби) е направено временно разширение (реконструкция) на пътното платно от страната на "Хирургиите" .



Всеки ден минавам оттам и лично се убедих, че с базова толерантност от страна на шофьорите трафикът върви по-добре и плавно и задръстването от светофара, идвайки от ул. "Рая" е много по-малко като обем коли, чакащи да преминат, въпреки ремонта. Бавно, но се движат, защото дясната лента, посока "Царевец" по естествен път се освобождава по-бързо за всички в тази посока.



Отчитам и отпускарския сезон, но, карайки всеки ден през участъка, е очевидно, че ако се доизгради едно нормално кръгово колело там, както е в белите страни, заместващо светофара, който, поради липса на отделно от чакащите за направо свободно платно (само за на дясно), блокира всички коли посока "Модър-Царевец" и наляво, посока входа за паркинга на болницата, посока бул."Свобода" и така трафикът ще се движи без образуване на дълго задръстване от един светофар, стигащо в учебен период вече и чак след ул. "Рая", което става критично!!!



Това е основна входна артерия на Пловдив и никой не го отчита.



Ежедневно влизат оттам в града десетки и дори хиляди коли. Да, има процедури, има проектиране и разходи, но не е невъзможно.



Сега ремонтните дейности са започнати, част от разширенията са налице, машините са там, работи се, временните разширения са подготвили част от терена, с обособяване и завършване като кръгово колело е по-лесно сега, отколкото започването му от нулата след тоталното задръстване, което предстои от 15 септември.



Моля Ви, нека заедно сигнализираме към Община Пловдив и уведомим отново чрез Вас гражданите, защото един сигнал от гражданин би бил като глас в пустиня, както се загуби сходната статия, написана отново по предложение на друг водач на МПС от района, а заедно ще успеем.



*Така можем да припомним и за отдавна наболялата тема за тежкия трафик в целия район "Западен" и доста дълго чаканото удължаване на бул. "Свобода", което ще отпуши ежедневните тежки задръствания в целия квартал "Западен", предстоящи отново след отпускарския сезон.



Благодаря ви и бъдете все така активни !



