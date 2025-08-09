ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин с предложение за невралгично кръстовище: Става критично!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31Коментари (5)2485
©
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да направи предложение, а и за да могат управляващите на Пловдив да чуят и обърнат внимание на мнението, което той дава по отношение на кръстовището на бул. "Пещерско шосе" с ул. "Царевец" с оглед на идващата есен, ремонтите, първия учебен ден и засиления трафик от и за Пловдив.

Ето и подробностите:

Добър ден plovdiv24

Ваш читател съм и Ви пиша  във връзка с текущия ремонт на кръстовището на "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" ( до УМБАЛ Свети Георги) и една Ваша малка предишна статия по темата, вярвайки във Вашата загриженост и компетентност по темите, касаещи град Пловдив! 

Съгражданин Ви беше информирал, че поради текущ ремонт на кръстовището (полагане на тръби) е направено временно разширение (реконструкция) на пътното платно от страната на "Хирургиите" .

Всеки ден минавам оттам и лично се убедих, че с базова толерантност от страна на шофьорите трафикът върви по-добре и плавно и задръстването от светофара, идвайки от ул. "Рая" е много по-малко като обем коли, чакащи да преминат, въпреки ремонта. Бавно, но се движат, защото дясната лента, посока "Царевец" по естествен път се освобождава по-бързо за всички в тази посока.

Отчитам и отпускарския сезон, но, карайки всеки ден през участъка, е очевидно, че ако се доизгради едно нормално кръгово колело там, както е в белите страни, заместващо светофара, който, поради липса на отделно от чакащите за направо свободно платно (само за на дясно), блокира всички коли посока "Модър-Царевец" и наляво, посока входа за паркинга на болницата, посока бул."Свобода" и така трафикът ще се движи без образуване на дълго задръстване от един светофар, стигащо в учебен период вече и чак след ул. "Рая", което става критично!!!

Това е основна входна артерия на Пловдив и никой не го отчита. 

Ежедневно влизат оттам в града десетки и дори хиляди коли. Да, има процедури, има проектиране и разходи, но не е невъзможно.

Сега ремонтните дейности са започнати, част от разширенията са налице, машините са там, работи се, временните разширения са подготвили част от терена, с обособяване и завършване като кръгово колело е по-лесно сега, отколкото започването му от нулата след тоталното задръстване, което предстои от 15 септември. 

Моля Ви, нека заедно сигнализираме към Община Пловдив и уведомим отново чрез Вас гражданите, защото един сигнал от гражданин би бил като глас в пустиня, както се загуби сходната статия, написана отново по предложение на друг водач на МПС от района, а заедно ще успеем. 

*Така можем да припомним и за отдавна наболялата тема за тежкия трафик в целия район "Западен" и доста дълго чаканото удължаване на бул. "Свобода", което ще отпуши ежедневните тежки задръствания в целия квартал "Западен", предстоящи отново след отпускарския сезон.

Благодаря ви и бъдете все така активни !



Aнонимен
преди 2 ч. и 42 мин.
0
 
 
И не само там!Кръгово на Сточна гара, ще отпуши ул.Богомил и ул. от ПУ!С кръгово на бившата Мебелна къща, няма да се чака безсмислено вечер!С кръгово на Мак Доналдс, няма да стават тапи и много др.!
0
 
 
Напълно подкрепям!!! В цяла цивилизована Европа кръговите се доказаха и се налагат като най-удачните и пропускливи кръстовища.
Aнонимен
преди 3 ч. и 34 мин.
0
 
 
Никой не работи, на този обект след 17ч.А неделя въобще няма никой
Aнонимен
преди 3 ч. и 43 мин.
