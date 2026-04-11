Пловдивчанин направи конкретно предложение, което е свързано с регулирането на светофарите в града под тепетата. При това не тези за автомобилите, а за пешеходците.

Човекът потърси Plovdiv24.bg, за да сподели своите наблюдения относно пешеходния трафик:

"Здравейте! Предложението ми е елементарно и едва ли ще отнеме много време да се настроят светофарните уредби, за да стане то факт. А именно - там, където има две пътни платна за автомобилите, е добре да се диференцират светлинните сигнали за пешеходците.

Тоест, когато в едното платно автомобилите спрат заради червено, за пешеходците да светва зелено, но само за това платно. Давам пример с кръстовището при Аграрния университет (ВСИ). Колите, пътуващи от "Тракия" към надлез "Родопи", спират на червено. Тогава става зелено за шофьорите, идващи от надлеза и отиващи към "Тракия".

Именно в този момент пешеходният светофар може да стане зелен за хората, които искат да пресекат от "Макдоналдс" към ВСИ-то, но само докато пресичат едното платно, понеже по другото естествено се движат автомобили.

Това ще даде възможност на пенсионерите или на по-бавните хора спокойно да стигнат до разделителната ивица на двете платна и когато и за второто им светне зелено, да пресекат по-спокойно. Защото сега много често на тях не им стига времето и хващат червеното, когато все още са на пътя, но още не са извършили цялото пресичане.

Ако не ме лъже паметта, в Пловдив няма такава организация на светофарите. Докато в Гърция например това е измислено много отдавна. Не е кой знае каква промяна, но има смисъл в нея", мотивира се пловдивчанинът.

За да визуализирате предложението - вижте заглавната снимка и разгледайте прикачената галерия!