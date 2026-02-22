ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин към властите: Сложете камери!
Уважаеми г-н Димитров, Уважаеми г-жо Любенова, Уважаема г-н Йоргов. Пиша Ви това писмо да Ви запозная с поредния проблем на район "Северен". На автобусна спирка номер 49, намираща се на бул. "Цар Борис Трети Обединител" от страната на Панаира, има няколко проблема.
На въпросната спирка двете задни стъкла са напукани, страничното стъкло е напукано, едното задно стъкло липсва, а едната поликарбонатна плоскост на покрива липсва. Това е неприятно за чакащите на спирката, особено при лошо време, както е този зимни месец - вали дъжд и сняг ще бъде много неприятно за чакащите на въпросната спирка.
Тази спирка е натоварена и като се има предвид, че се провеждат изложения и идват чужденци, които виждат изпочупената спирка. Предлагам Ви да почнете да слагате камери на спирките, които са оправени и се подменят стъклата с нови такива и по този начин ще се види кой троши спирките ни.
Ще се радвам да направите нещо по въпроса да се подменят стъклата, които са спукани и липсващи такива, възможно най-бързо.
