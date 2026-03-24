Нова гражданска инициатива на Сдружение "Докажи, че можеш" се заема благотворително с боядисване, почистване и ремонт на стари спирки в град Пловдив, видя Plovdiv24.bg от социалните мрежи.



Дейността на доброволческата бригада от хора включва:



– Почистване на спирките;



– Освежаване и боядисване;



– Малки ремонти и подобрения;



– Облагородяване на пространството около тях.



В бригадата могат да се включат всички – както хора с опит, така и без. Нужно е само желание да направим града по-хубав, казва Кирил Стамов – председател на сдружението.