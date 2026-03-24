Нова гражданска инициатива на Сдружение "Докажи, че можеш" се заема благотворително с боядисване, почистване и ремонт на стари спирки в град Пловдив, видя Plovdiv24.bg от социалните мрежи. 

Дейността на доброволческата бригада от хора включва: 

– Почистване на спирките;

– Освежаване и боядисване;

– Малки ремонти и подобрения;

– Облагородяване на пространството около тях. 

В бригадата могат да се включат всички – както хора с опит, така и без. Нужно е само желание да направим града по-хубав, казва Кирил Стамов – председател на сдружението.