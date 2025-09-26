ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автобусна спирка в трагично състояние дразни жителите на Кючука
"Добронамерено запитване към г-н Кунчев.
Спирката към автобусни линии 1, 16 и 36 на бул. "Ал. Стамболийски“ 101 е в изключително лошо състояние. "Пейката“ буквално се държи върху бетонови блокчета. От едната страна има останки от счупена пластмасова преграда, която вече не изпълнява никаква защитна роля. Стените са надраскани с графити, а наоколо има боклуци и паднали елементи. Информационното табло не функционира.
Въпросът ми е: Предвиден ли е ремонт и обновяване на тази спирка и ако да - кога можем да очакваме това да се случи?
Тази спирка е ежедневно ползвана от десетки хора – ученици, възрастни и работещи граждани. Жителите на района заслужаваме сигурна, чиста и поддържана среда за чакане на градски транспорт.
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
