Автобусна спирка в трагично състояние дразни жителите на Кючука
Автор: Силвия Станева 20:09
© Фейсбук
виж галерията
От години спирките в Пловдив са в трагично състояние. Дори и след ремонт, винаги се  намира някой, който решава да приложи "творчество" си върху мястото  на което много хора чакат автобусите на градския транспорт. За подобно "чудо" научаваме от публикацията на буден гражданин, който не харесва състоянието на спирката и използва социалната мрежа, за да съобщи на кмета на район "Южен". Ето какво написа той:

"Добронамерено запитване към г-н Кунчев.

Спирката към автобусни линии 1, 16 и 36 на бул. "Ал. Стамболийски“ 101 е в изключително лошо състояние. "Пейката“ буквално се държи върху бетонови блокчета. От едната страна има останки от счупена пластмасова преграда, която вече не изпълнява никаква защитна роля. Стените са надраскани с графити, а наоколо има боклуци и паднали елементи. Информационното табло не функционира.

Въпросът ми е: Предвиден ли е ремонт и обновяване на тази спирка и ако да - кога можем да очакваме това да се случи?

Тази спирка е ежедневно ползвана от десетки хора – ученици, възрастни и работещи граждани. Жителите на района заслужаваме сигурна, чиста и поддържана среда за чакане на градски транспорт.

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg, на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.


