Пловдивчанин: Такива условия са опасни за здравето и гавра с пътниците

Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редкацията ни , за да сподели поредните безчинства в градския транспорт на Пловдив. Той озаглави мейла си до нас - Груби нарушения в обслужването на градския транспорт



Здравейте! Искам да се обърна към медията Ви, за да съобщя за поредната гавра с пловдивчани относно градския транспорт.



На 9 август 2025 г. около 13:20 ч., посока Камела-Съединение, автобусът закъсня значително, което принуди десетки пътници – включително възрастни хора и майки с малки деца – да чакат дълго време на открито при високи температури.



Когато автобусът пристигна, климатикът не работеше, превозното средство беше претъпкано и в окаян санитарен вид. Такива условия са опасни за здравето и показват липса на елементарно внимание към пътниците.



Подобни нарушения не са единичен случай и сочат към системен проблем в организацията и контрола на обществения транспорт в града, особено от фирмата, обслужваща линия 116. Прилагам снимка на номера на автобуса за идентификация - РВ 4693 СР.



Сигналът е изпратен и към общината по официалния ред за незабавна проверка и конкретни мерки за подобряване на редовността, техническото състояние и хигиената в превозните средства, особено в съботно-неделните дни, които са абсолютна гавра с пловдивчани.