Пловдивчанин: Някои искат за 20 лева да купят храна за половин месец, няма как да стане

Безспорно най-актуалната тема в момента у нас е преминаването на страната ни към еврото като основно разплащателно средство. А също и цените на услугите и на хранителните продукти. В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да изкаже собствената си гледна точна относно случващото се в България:



Мнение относно леки корекции при цените: Като чета постоянно недоволство заради малки увеличения на цените, ми се струва, че народът живее в паралелен свят. От доста години има вдигане на заплати и пенсии.



От първи януари вдигнаха заплатите с около 10%. При полицаи и военни скокът е доста повече. На някои заклети патриоти и фенове на соца май им се иска билетът за рейса на градския транспорт да си остане като тогава - 10 стотинки, а за 20 лева да напазаруваш храна в магазина за половин месец, когато заплатите са били средно около 100 лева?!



Това е паралелна реалност и илюзия на граждани, които ходиха на протест срещу въвеждането на еврото. Ганчо Балкански явно не знае, че нашите български банкноти за съжаление не се приемаха почти никъде по света за обмен в банките!