Пловдивчани вече плащат директно с банкова карта в автобуси от градския транспорт

Оказва се, че немалко пловдивчани плащат директно с дебитна или кредитна карта в автобуси от масовия градски транспорт в града под тепетата, научи Plovdiv24.bg. Част от автобусите са оборудвани с така наречените валидатори, чрез които пътниците си закупуват билет без абсолютно никакви проблеми.



Тук правим важното уточнение, че не всички рейсове имат такива валидатори. Но в онези, които ги имат, закупуването става изключително лесно и бързо. Единственото, което трябва да направите, е да доближите до дисплея максимално близо банковата си карта и операцията става факт за секунди.



Потребителите на услугата не получават хартиен носител, но при евентуална проверка могат да бъдат сигурни, че са редовни, защото проверяващите имат устройство, чрез което ще видят трансакцията.



Читател на медията ни, пътувал вчера по линия номер 44, сподели, че без проблеми си е закупил билет именно по този начин. "Точно както в почти цяла Европа - бързо, лесно и удобно", обясни нашият читател.