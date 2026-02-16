ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчани вече плащат директно с банкова карта в автобуси от градския транспорт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:40Коментари (1)909
© Plovdiv24.bg
Оказва се, че немалко пловдивчани плащат директно с дебитна или кредитна карта в автобуси от масовия градски транспорт в града под тепетата, научи Plovdiv24.bg. Част от автобусите са оборудвани с така наречените валидатори, чрез които пътниците си закупуват билет без абсолютно никакви проблеми.

Тук правим важното уточнение, че не всички рейсове имат такива валидатори. Но в онези, които ги имат, закупуването става изключително лесно и бързо. Единственото, което трябва да направите, е да доближите до дисплея максимално близо банковата си карта и операцията става факт за секунди.

Потребителите на услугата не получават хартиен носител, но при евентуална проверка могат да бъдат сигурни, че са редовни, защото проверяващите имат устройство, чрез което ще видят трансакцията.

Читател на медията ни, пътувал вчера по линия номер 44, сподели, че без проблеми си е закупил билет именно по този начин. "Точно както в почти цяла Европа - бързо, лесно и удобно", обясни нашият читател.


Още по темата: общо новини по темата: 1190
12.02.2026 Община Пловдив с важно напомняне за картите за градския транспорт за деца
09.02.2026 ПП–ДБ: Градският транспорт на Пловдив има нужда от поне 330 автобуса, а не от 10-годишен застой
03.02.2026 Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата
01.02.2026 По-евтин билет в градския транспорт на Пловдив от днес
31.01.2026 Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
18.01.2026 Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пловдив
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ОЛЕЛЕЕЕ, ще повърна! Защо "само в някои"????
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
16:58 / 16.02.2026
Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг п...
16:50 / 16.02.2026
Преобразяват напълно три военни имота в Пловдив
16:21 / 16.02.2026
Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено прав...
16:13 / 16.02.2026
Ще съдят шофьора, предизвикал кървавото меле в Пловдивско
14:32 / 16.02.2026
НСИ публикува официалните данни за заплатите в Пловдив и областта...
14:07 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронно таксуване в градския транспорт
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: