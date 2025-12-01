ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
Пловдив се присъединява към гражданската мобилизация за справедлив бюджет на страната. Довечера граждани ще излязат на протест на площад "Съединение“, след което шествие ще премине по Главната улица на града.

Инициативата е част от национална кампания за по-справедлив Бюджет 2026, която вече се провежда в столицата. Организаторите призовават пловдивчани да се присъединят и да покажат, че и в града под тепетата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.

Протестът ще започне в 18:15 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.

"Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени“, казват организаторите.

Гражданите настояват за преработване на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки

Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.


Статистика: