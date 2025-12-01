ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
Инициативата е част от национална кампания за по-справедлив Бюджет 2026, която вече се провежда в столицата. Организаторите призовават пловдивчани да се присъединят и да покажат, че и в града под тепетата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги.
Протестът ще започне в 18:15 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. е предвидено шествие по Главната улица.
"Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени“, казват организаторите.
Гражданите настояват за преработване на Бюджет 2026 с реалистични разчети, прозрачност и социална защита, политики, които работят за гражданите, а не за партийни сделки
Организаторите канят на протеста всички, които не приемат сегашния проект на Бюджет 2026 и искат конкурентна икономика и справедливи доходи.
