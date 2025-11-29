ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31
©
В Пловдив ще се състои протест, съобщиха организаторите, обяснявайки мотивите си:

Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени.

За #Бюджет2026 мълчите, за градския транспорт мълчите, за мръсния въздух мълчите, за жертвите на пътя мълчите, за агресията и зависимостите у децата мълчите. Кой чакате да говори за нашите проблеми, ако не ние #заедно?

Излизаме на протест - понеделник, 1 декември, 18:00 часа пред община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов“.

Да покажем, че и столицата на културата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги!

Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.

Протестът не е политически! Протестът ще е мирен! Искаме:

– преработване на Бюджет 2026

– реалистични разчети, прозрачност и социална защита

– политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки

Огранизатори: Габриела Георгиева и Калоян Калинин + доброволци активисти

Заявлението е входирано по реда на ЗСММ.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че на въпросната дата и в същия час - 1 декември, 18:00 часа и на същото място - предстои запалването на светлините на коледната елха.

Веднага след запалването на светлините на градската елха ще започне програмата на "Коледа в Пловдив" - на сцената пред Пощата на площад "Централен“. В 18:15 ч. парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции ще внесат първите тържествени акорди, а в 18:30 ч. официалното откриване с участието на кмета на Пловдив Костадин Димитров и представители на Фондация "Пловдив 2019“ ще даде старт на зимните празници в града. На сцената ще се представят някои от най-талантливите млади артисти. Малко след 19:00 ч. сцената ще посрещне и Дара Екимова, която ще даде начало на поредицата от големи концерти на събитието.


kУппейкa по kУппейкa - рубла по рубла --> пУтриоти за прУтести и прУстотии.....
0
 
 
Гледам отдолу едни умни и красиви са се разписали, за които няма значение какво приемат в Парламента. Мобилизацията идва! Какво ли ще пишете тогава?!
+1
 
 
Вечно употребените Парапетни Подлоги. Ще им помагат тролове, копейки и щатните мажоретки на отрепката ПрЕзидент.
+1
 
 
кухи лейки, както всички от ПП, най-много да ядат бой от Пловдивчани.
0
 
 
Ама те и без това джобовете не са им били пълни... Айде ако обичат ПП ,мепе, и цялата пасмина да не яхват вълната!!! Иначе е добре да отидем ЗАЕДНО да палим елхата! :)
+2
 
 
е*ахти лумпените. Щели да протестират докато кмета пали елхата. Идиоти. Ама това е нормално за умнокрасивите
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

