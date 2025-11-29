Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха

© В Пловдив ще се състои протест, съобщиха организаторите, обяснявайки мотивите си:



Докато Пловдив мърмори за "шопите“, София е на улицата и се бори за това вашите джобове да не са празни догодина. На 1 декември заставаме рамо до рамо със столицата – солидарни и обединени.



За #Бюджет2026 мълчите, за градския транспорт мълчите, за мръсния въздух мълчите, за жертвите на пътя мълчите, за агресията и зависимостите у децата мълчите. Кой чакате да говори за нашите проблеми, ако не ние #заедно?



Излизаме на протест - понеделник, 1 декември, 18:00 часа пред община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов“.



Да покажем, че и столицата на културата има будно гражданско общество, което няма да приеме бюджет, ощетяващ хората, бизнеса и публичните услуги!



Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.



Протестът не е политически! Протестът ще е мирен! Искаме:



– преработване на Бюджет 2026



– реалистични разчети, прозрачност и социална защита



– политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки



Огранизатори: Габриела Георгиева и Калоян Калинин + доброволци активисти



Заявлението е входирано по реда на ЗСММ.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че на въпросната дата и в същия час - 1 декември, 18:00 часа и на същото място - предстои запалването на светлините на коледната елха.



Веднага след запалването на светлините на градската елха ще започне програмата на "Коледа в Пловдив" - на сцената пред Пощата на площад "Централен“. В 18:15 ч. парад и концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции ще внесат първите тържествени акорди, а в 18:30 ч. официалното откриване с участието на кмета на Пловдив Костадин Димитров и представители на Фондация "Пловдив 2019“ ще даде старт на зимните празници в града. На сцената ще се представят някои от най-талантливите млади артисти. Малко след 19:00 ч. сцената ще посрещне и Дара Екимова, която ще даде начало на поредицата от големи концерти на събитието.