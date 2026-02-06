ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчани питат: Това паркинг ли е или полигон с препятствия?
Автор: Георги Кирилов 20:31Коментари (0)0
© Фейсбук
Докато Пловдив се стреми към имиджа на модерна европейска дестинация, реалността в междублоковите пространства остава в миналия век. Една конкретна снимка, публикувана в социалната мрежа, илюстрира тъжната картина от състоянието на "паркинга" зад блоковете на ул. "Преспа № 8, 10 и 12, видя Plovdiv24.bg.

Жителите на квартала описват апокалиптична картина, която се е превърнала в тяхно ежедневие. Районът, наречен условно "паркинг", в момента е по-скоро площадка за множество  контейнери, които са странно разпръснати и в плачевно състояние. Хубавото в случая е, че поне не са препълнени с боклук. Другият проблем е, че дупките стават все по-широки и дълбоки с всеки изминал дъжд, застрашавайки автомобилите. 

Друг е въпросът дали предназначението на пространството е за паркинг, за да се търси отговорност от компетентните органи или е решение на живеещите. Съдейки по коментарите, хората вече са подавали сигнали чрез платформата "Красив Пловдив" и директно до районното кметство, описвайки плачевното състояние на обекта.


