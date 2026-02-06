ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчани питат: Това паркинг ли е или полигон с препятствия?
Жителите на квартала описват апокалиптична картина, която се е превърнала в тяхно ежедневие. Районът, наречен условно "паркинг", в момента е по-скоро площадка за множество контейнери, които са странно разпръснати и в плачевно състояние. Хубавото в случая е, че поне не са препълнени с боклук. Другият проблем е, че дупките стават все по-широки и дълбоки с всеки изминал дъжд, застрашавайки автомобилите.
Друг е въпросът дали предназначението на пространството е за паркинг, за да се търси отговорност от компетентните органи или е решение на живеещите. Съдейки по коментарите, хората вече са подавали сигнали чрез платформата "Красив Пловдив" и директно до районното кметство, описвайки плачевното състояние на обекта.
