Пловдивчани излизат отново на протест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34Коментари (0)717
© Plovdiv24.bg
Граждани на Пловдив и представители на местните структури на политическите формации "Продължаваме Промяната“, "Да, България“ и ДСБ организират протест под надслов "Не храни прасето с твоите пари!“. Събитието ще се проведе в четвъртък, 18 декември, от 18:00 ч. на площад "Съединение“.

Протестът идва на фона на поредния опит на управляващите в оставка да прокарат държавен бюджет, който според организаторите и участници в демонстрациите е "непрозрачен, клиентелистки и в услуга на задкулисни интереси".

"За четвърти път се прави опит този бюджет да бъде наложен въпреки ясно изразеното обществено недоволство. Това не е просто политическа арогантност – това е демонстрация на пълно пренебрежение към гласа на гражданите“, коментират от "Продължаваме Промяната – Пловдив“.

Организаторите настояват за прекратяване на практиката държавният бюджет да се използва за финансиране на охрана и привилегии на компрометирани политически фигури, сред които Делян Пеевски и Бойко Борисов. Протестиращите издигат също така искания за честни избори, запазване на машинното гласуване и спешна реформа в Изборния кодекс.

"След падането на правителството, страната има нужда от нова политическа култура – с прозрачност, отчетност и гаранции за честен вот. Няма как това да се случи, ако позволим старите модели да се възпроизвеждат чрез инструментите на бюджета и изборното законодателство“, заявяват от местната структура на "Да, България“.

Очаква се протестът да събере широк кръг граждани – не само партийно ангажирани, но и хора, които изразяват дълбоко разочарование от начина, по който се управляват публичните средства в страната.

Протестът е публичен и отворен за всички желаещи.


