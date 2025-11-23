ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчани: Искаме нова пързалка, а не втора употреба!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:34Коментари (0)560
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Читатели потърсиха нашата медия, за да съобщят:

Уважаема редакция на Plovdiv24.bg, обръщаме се към вас с молба да дадете гласност на сериозен проблем, засягащ безопасността на децата в района на улиците "Славянска" и "Волтер".

В квартала има детска пързалка, която е в изключително опасно състояние. Бордюрите около нея са високи, твърди и с остри ръбове, което създава реален риск от сериозни наранявания. Пързалката се използва ежедневно от много деца, които са подложени на опасност при всяко качване и слизане.

До момента сме подавали нееднократно сигнали към отговорните институции, но за съжаление нямаме абсолютно никакъв отговор. Липсата на реакция е тревожна и ни кара да вярваме, че проблемът се неглижира.

Искаме да подчертаем, че настояваме за нова, съвременна пързалка, отговаряща на всички актуални стандарти за безопасност — а не за ремонт или поставяне на съоръжение втора употреба. Нашите деца заслужават модерна и безопасна площадка, каквито има в много други райони на Пловдив.

Надяваме се чрез вашата медия проблемът да получи необходимата публичност и институциите най-накрая да предприемат конкретни действия.

Благодарим ви предварително!


Още по темата: общо новини по темата: 247
19.10.2025 Читател: Странно и тъжно е
17.09.2025 Обновиха детска площадка в Кючука
06.09.2025 Сигнал: Пълна анархия цари в пловдивски парк
02.05.2025 Новото бижу на Стария Пловдив
28.04.2025 Чудесни новини долетяха от район "Южен"
14.04.2025 Читателка: Колко сигнала трябва да пусна?
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Над 40 пъти неуспешно тестваха с дрегер шофьорка от Пловдив и все...
17:29 / 23.11.2025
Рекорден брой посетители на "Дефиле на младото вино" в Пловдив
14:56 / 23.11.2025
Тревожен сигнал от Пловдив: Проблемът е ежедневен и продължава!
14:33 / 23.11.2025
Кампания с призив да спрем мълчанието за насилието над жени и уяз...
14:17 / 23.11.2025
Впечатляващ успех на благотворителна кампания в Пловдив
10:37 / 23.11.2025
Киномания продължава с пълна сила в Пловдив
10:31 / 23.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Новите европейски площадки в Пловдив
Да изчистим Пловдив от неизползваемите трошки!
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: