Уважаема редакция на Plovdiv24.bg, обръщаме се към вас с молба да дадете гласност на сериозен проблем, засягащ безопасността на децата в района на улиците "Славянска" и "Волтер".



В квартала има детска пързалка, която е в изключително опасно състояние. Бордюрите около нея са високи, твърди и с остри ръбове, което създава реален риск от сериозни наранявания. Пързалката се използва ежедневно от много деца, които са подложени на опасност при всяко качване и слизане.



До момента сме подавали нееднократно сигнали към отговорните институции, но за съжаление нямаме абсолютно никакъв отговор. Липсата на реакция е тревожна и ни кара да вярваме, че проблемът се неглижира.



Искаме да подчертаем, че настояваме за нова, съвременна пързалка, отговаряща на всички актуални стандарти за безопасност — а не за ремонт или поставяне на съоръжение втора употреба. Нашите деца заслужават модерна и безопасна площадка, каквито има в много други райони на Пловдив.



Надяваме се чрез вашата медия проблемът да получи необходимата публичност и институциите най-накрая да предприемат конкретни действия.



Благодарим ви предварително!