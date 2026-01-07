ЗАРЕЖДАНЕ...
|Децата имат ново място за игра в Пловдив
"Децата ще имат още едно място за игра и забавления в район "Западен". В междублоковото пространство между ул. "Дивна" и "Орфей" поставихме нови детски съоръжения.
Обновеното място допринася за по-приветлива и оживена среда, в която най-малките жители на квартала могат да прекарват повече време на открито заедно със своите родители.", казва още тя.
Публикацията й е споделена заедно с видео на облагороденото пространство.
