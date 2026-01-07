© Децата на район "Западен" имат ново място за забавление и игри, съобщи кметът Тони Стойчева.



"Децата ще имат още едно място за игра и забавления в район "Западен". В междублоковото пространство между ул. "Дивна" и "Орфей" поставихме нови детски съоръжения.



Обновеното място допринася за по-приветлива и оживена среда, в която най-малките жители на квартала могат да прекарват повече време на открито заедно със своите родители.", казва още тя.



Публикацията й е споделена заедно с видео на облагороденото пространство.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.