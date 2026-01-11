© Plovdiv24.bg виж галерията Интересно решение е взето по отношение на дупките в настилката на Главната улица след премахването на Коледната украса, видя Plovdiv24.bg. Припомняме, че за декемврийските празници бяна сложени арки със светещи завеси, за поставянето на които бяха пробити бетоновите блокчета от настилката.



Това не се хареса на част от пловдивчани и те остро осъдиха нарушаване на инфраструктурата заради един месец атракция на Главната. Проблемът е в самите бенотонови блокчета. Plovdiv24.bg припомня, че ремонтът на тази част на Главната улица - от Римския Форум, пред Община Пловдив до бившото кино Балкан бе направен по време на управление на д-р Иван Чомаков. Бетоновите блокчета са внос от Турция, изработени отпреди повече от 20 години и всъщност такива вече не се намират.



Т.е., ако се наложи ремонт и подмяна на бетоновите блокчета, то това ще стане с напълно нови, които естетически няма да отговарят на интериора. Пробиването на дупки в настилката ще ги компрометира след време, особено като започне да замръзва вода в тях. Решението, което е намерено е запълване с железни нитове, в които пловдивчани ще се спъват.



Като град на 8000 години в част от Пловдив все още може да се видят части от пътища, направени от времето на Римската империя. Тези бетонови блокчета няма да имат тази възможност, заради един ПР. Като Европейска столица на културата 2019 Пловдив заслужава адекватна коледна украса, а не кич на виолетово, синьо, жълто и оранжево, но не и за сметка на компрометиране.