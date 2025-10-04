© Plovdiv24.bg виж галерията Музеят, който се намира точно над Римския стадион, доста добре разказва историята на парите, предаде репортер на Plovdiv24.bg. В музея ще научите интересни неща - за раждането на златото и неговия космически произход и пътя му до Земята и как този скъпоценен метал променя живота на хората през годините. "Когато държим парче злато, то не е просто съкровище, а следа от звездите, от които е започнал нашият свят", можем да прочетем в музея.



И още: "Стойността винаги е на страната на златото. Ако например през 1971 година 1 унция злато е струвала 45 $, то през 2025 година 1 унция струва 3400 $.



В музея човек може да научи още много любопитни неща - за първата българска златна перпера на цар Иван-Асен Втори от 1230 година, сечена във Византия и средновековна България през XIII-XIV век. Българите я наричали още "златица". Изсичането и започва след битката при Клокотница, поради което монетата е била символ на силата и самочувствието на държавата ни.



Също в този музей "Пазител на стойност" ще се информирате какво е девалвация, хиперинфлация, къде и кога за първи път се появяват книжните пари, така наречените фиатни пари.



Можете да се информирате повече за стойността на българския лев през годините и хиперинфлацията по време на Виденовата зима от 1996-97 година. Ще видите



книжна 50000-левка и 1000-левка, както и познатите на масовия българин книжни двулевки и петолевки.



Също така можете да проследите как са се променили цените на 1кг хляб от 1989 години до сега и да установите, че инфлацията е над 450%. Простият пример сочи, че през 1989 години 1 кг хляб е струвал 0.26 ст. а през 2014 година цената му е станала 1.42 лв.



Разбира се в Музея на парите се предлагат и възможности да си закупите злато на каквато стойност можете да си позволите в момента.



Дилян Бъчваров, от фирма Tavex.bg, които откриха музея в Пловдив, разказа специално за Plovdiv24.bg, че всичко това е стегната експозиция, в която разказват историята на парите, в най-чистата и форма - от произлизането на златото в Космоса, до използването му в нашето ежедневие. Разказва за историята на парите от бартер и услуги до произлизането на нужда от пари.



"Различните племена са имали нужда от различни стоки. Оттам произлиза нуждата от пари и единна валута и тогава хората се връщат към златото. Защото златото е трайно, запазва стойността си, лъскаво е, рядко и е познато на всички. И така хората избират да използват злато. После то поема формата на монети, след това минаваме към фиатните валути, които ползваме днес. Но златото до ден-днешен остава пазител на стойност", разказа Дилян Бъчваров



По думите му Музеят "Пазител на стойност" цели да образова средно статистическия българин да разбира повече парите, да може да взима по-добри и образовани решения за финансите си и да е по-подготвен за предстоящи кризи. "Златото винаги е било убежище за спестявания, които ни спасяват от най-тежкия данък, който е инфлацията", добави Бъчваров.



Ние сме народ, който няма много доверие в хартиените валути, или фиатни валути, които ги яде инфлацията.



"Ние сме народ, който много скоро преживя супер инфлацията, това е много скорошно събитие, от което много хора изгубиха всичките си спестявания и много останаха без мечти, защото парите им не са били на сигурно място, не са били в злато или в други инвестиционни активи.



Хартиената валута, независимо дали е евро, паунт, франк, или лев, тя е хартиена, фиатна валута. А тя е жертва на инфлацията и след време се обезценява.



Имайки злато, чисто исторически, то винаги се е борило с инфлацията. То няма цел да те направи милионер, а да спаси твоите спестявания", каза още финансовият експерт.



Ако днес може да си купиш с него кола втора ръка, след 20 години винаги ще можеш пак да го направиш, твърди още Бъчваров.



Според него, българите започваме доста бързо да напредваме с познанията си в това отношение, Златото е доста известно в България и българите сме на трето място по покупки на инвестиционно злато. В България се купува много инвестиционно злато. Купуваш го, държиш го 10-20 години и после отново го продаваш.



Целта на този музей, който бе открит в Пловдив, е да даде информацията, а хората после сами да преценят дали да предпочетат фиатна валута, дали сребро, или злато и т.н.



На откриването на музея в Пловдив присъстваха със свои щандове представители на големите рафинерии на злато по света. На щанда на един от най-старите монетни дворове в Европа - австрийският, бе показана една от най-емблематичните монети - Виенска филхармония. Това е първата монета с еврономинал, която е една от основополагащите за инвестиционното злато в Европа. Тя е бутикова, със стогодишна история и сложни дизайни. Монетите на този двор са едни от най-търсените. Днес тя струва 753 лева, а може да бъде откупена за 686 лева.



На щандовете днес се разиграваха интересни игри с награди - флашки, одеяла, сребърни монети. Най-голямата от наградите ще бъде изтеглена в края на деня. Това е 0.25 грама златни кюлчета. Много се надяват да са един от щастливците.