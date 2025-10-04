ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
И още: "Стойността винаги е на страната на златото. Ако например през 1971 година 1 унция злато е струвала 45 $, то през 2025 година 1 унция струва 3400 $.
В музея човек може да научи още много любопитни неща - за първата българска златна перпера на цар Иван-Асен Втори от 1230 година, сечена във Византия и средновековна България през XIII-XIV век. Българите я наричали още "златица". Изсичането и започва след битката при Клокотница, поради което монетата е била символ на силата и самочувствието на държавата ни.
Също в този музей "Пазител на стойност" ще се информирате какво е девалвация, хиперинфлация, къде и кога за първи път се появяват книжните пари, така наречените фиатни пари.
Можете да се информирате повече за стойността на българския лев през годините и хиперинфлацията по време на Виденовата зима от 1996-97 година. Ще видите
книжна 50000-левка и 1000-левка, както и познатите на масовия българин книжни двулевки и петолевки.
Също така можете да проследите как са се променили цените на 1кг хляб от 1989 години до сега и да установите, че инфлацията е над 450%. Простият пример сочи, че през 1989 години 1 кг хляб е струвал 0.26 ст. а през 2014 година цената му е станала 1.42 лв.
Разбира се в Музея на парите се предлагат и възможности да си закупите злато на каквато стойност можете да си позволите в момента.
Дилян Бъчваров, от фирма Tavex.bg, които откриха музея в Пловдив, разказа специално за Plovdiv24.bg, че всичко това е стегната експозиция, в която разказват историята на парите, в най-чистата и форма - от произлизането на златото в Космоса, до използването му в нашето ежедневие. Разказва за историята на парите от бартер и услуги до произлизането на нужда от пари.
"Различните племена са имали нужда от различни стоки. Оттам произлиза нуждата от пари и единна валута и тогава хората се връщат към златото. Защото златото е трайно, запазва стойността си, лъскаво е, рядко и е познато на всички. И така хората избират да използват злато. После то поема формата на монети, след това минаваме към фиатните валути, които ползваме днес. Но златото до ден-днешен остава пазител на стойност", разказа Дилян Бъчваров
По думите му Музеят "Пазител на стойност" цели да образова средно статистическия българин да разбира повече парите, да може да взима по-добри и образовани решения за финансите си и да е по-подготвен за предстоящи кризи. "Златото винаги е било убежище за спестявания, които ни спасяват от най-тежкия данък, който е инфлацията", добави Бъчваров.
Ние сме народ, който няма много доверие в хартиените валути, или фиатни валути, които ги яде инфлацията.
"Ние сме народ, който много скоро преживя супер инфлацията, това е много скорошно събитие, от което много хора изгубиха всичките си спестявания и много останаха без мечти, защото парите им не са били на сигурно място, не са били в злато или в други инвестиционни активи.
Хартиената валута, независимо дали е евро, паунт, франк, или лев, тя е хартиена, фиатна валута. А тя е жертва на инфлацията и след време се обезценява.
Имайки злато, чисто исторически, то винаги се е борило с инфлацията. То няма цел да те направи милионер, а да спаси твоите спестявания", каза още финансовият експерт.
Ако днес може да си купиш с него кола втора ръка, след 20 години винаги ще можеш пак да го направиш, твърди още Бъчваров.
Според него, българите започваме доста бързо да напредваме с познанията си в това отношение, Златото е доста известно в България и българите сме на трето място по покупки на инвестиционно злато. В България се купува много инвестиционно злато. Купуваш го, държиш го 10-20 години и после отново го продаваш.
Целта на този музей, който бе открит в Пловдив, е да даде информацията, а хората после сами да преценят дали да предпочетат фиатна валута, дали сребро, или злато и т.н.
На откриването на музея в Пловдив присъстваха със свои щандове представители на големите рафинерии на злато по света. На щанда на един от най-старите монетни дворове в Европа - австрийският, бе показана една от най-емблематичните монети - Виенска филхармония. Това е първата монета с еврономинал, която е една от основополагащите за инвестиционното злато в Европа. Тя е бутикова, със стогодишна история и сложни дизайни. Монетите на този двор са едни от най-търсените. Днес тя струва 753 лева, а може да бъде откупена за 686 лева.
На щандовете днес се разиграваха интересни игри с награди - флашки, одеяла, сребърни монети. Най-голямата от наградите ще бъде изтеглена в края на деня. Това е 0.25 грама златни кюлчета. Много се надяват да са един от щастливците.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025
Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в ...
13:39 / 04.10.2025
Бащата на малкия Ангел: "Медикус Алфа" е прогнила клиника с калпа...
11:19 / 04.10.2025
Доброволци от Пловдив събират средства за медицинска раница
10:08 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS