|Пловдив се похвали с иновация, която във Варна е факт от години
Те са с близо три пъти по-голяма вместимост от предишните тип "Бобър“, които събират по 1100 литра. Новите съдове за смет са предназначени за 3000 литра отпадъци. Почистването е автоматизирано и се задейства от кабината на шофьора на сметовоза. За улеснение на гражданите контейнерите са с ръчка и педал и могат да се отварят и с ръка, и с крак. Веднага след монтажа на модерните контейнери няколко тракийци тестваха как работят и останаха много доволни.
Такива обаче във Варна има от 2021 година. Автоматизираната система за събиране на отпадъци (NORD EASY SYSTEM) бе представена на 7 юли преди 4 години. Целта й е да опрости процеса на събиране на отпадъци. Дейността по сметосъбиране се извършва директно от кабината на автомобила, посредством лазерно насочване и наблюдение на целия процес чрез монитор, разположен в кабината на превозното средство. Съдовете са удобни за ползване, тъй като капакът се отваря с педал, след което автоматично се затваря.
