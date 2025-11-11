ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
Те са с близо три пъти по-голяма вместимост от предишните тип "Бобър“, които събират по 1100 литра. Новите съдове за смет са предназначени за 3000 литра отпадъци. Почистването е автоматизирано и се задейства от кабината на шофьора на сметовоза. За улеснение на гражданите контейнерите са с ръчка и педал и могат да се отварят и с ръка, и с крак. Веднага след монтажа на модерните контейнери няколко тракийци тестваха как работят и останаха много доволни.
Кметът на Пловдив посочи, че чистата среда не е само задължение на общината, а и на всеки един от нас
"Днес правим още една стъпка към един по-чист, по-красив и по-зелен Пловдив. Новите контейнери са част от нашата стратегия за подобряване на управлението на отпадъците и опазване на околната среда, както и резултат от усилията ни Пловдив да бъде пример за подреден и модерен град“, подчерта Костадин Димитров.
Той допълни, че с тази промяна Община Пловдив не просто подменя старите съдове, а мотивира отговорното отношение на гражданите към чистотата в града. Кметът благодари на всички пловдивчани, които ежедневно показват, че искат да направят Пловдив пример за модерно и устойчиво управление на отпадъците.
"Това е нова възможност, с която правим изхвърлянето на отпадъци по-удобно за гражданите“, каза заместник-кметът по екология Иван Стоянов. Той допълни, че едрогабаритни отпадъци не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци и припомни, че ОП "Чистота“ има безплатна услуга, която предлага извозване на стари мебели и вещи от адрес само с едно обаждане на телефон 032 675 817.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025
Преобразяват гарата в Скутаре с милиони левове, влаковете ще се д...
12:10 / 11.11.2025
Д-р Хаджиев от КОЦ Пловдив: За съжаление все по-често срещаме слу...
10:58 / 11.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден ил...
10:34 / 11.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
09:20 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS