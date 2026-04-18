Община Пловдив е напълно подготвена за провеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. Общо 482 избирателни секции ще обслужват гражданите, като в 457 от тях е осигурена възможност за машинно гласуване.

Организация на секциите и специфики по райони

За хората с трайни увреждания са разкрити 4 подвижни секции, които са разпределени стратегически. Секцията в район "Северен“ ще обслужва и "Западен“, докато тази в "Тракия“ ще покрива и нуждите на район "Източен“. Допълнително са образувани 12 секции в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Рекорден брой избиратели и млади гласоподаватели

Общият брой на пловдивчаните с право на глас според окончателните списъци е 303 233 души. Най-много гласоподаватели са регистрирани в район "Южен“ (67 977), следван от "Централен“ (64 679). Интересен факт е, че 5 776 младежи, родени между октомври 2006 г. и април 2008 г., попадат в списъците за първи път и ще имат възможност да дадат своя вот.

Пълна верификация на машините за първи път

Важна новина от Министерството на електронното управление е постигането на 100% верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. За сравнение, на изборите през октомври 2024 г. този процент е бил едва 30%. Успехът е постигнат благодарение на усилията на 100 държавни служители, подпомогнали ЦИК и "Сиела Норма“, като всички устройства вече са по своите дестинации.

Транспорт за трудноподвижни граждани и "сух режим“

За избирателите със зрителни увреждания или затруднения в придвижването Община Пловдив осигурява безплатен специализиран транспорт. Заявки се приемат на телефон 032/962478 до 18:00 часа в изборния ден.

Напомняме, че в Пловдив е въведен "сух режим“. Със заповеди на районните кметове се забранява продажбата и употребата на алкохол на обществени места от 06:00 ч. до 20:00 ч. на 19 април. Изключение се прави единствено за предварително планирани семейни тържества в заведенията.