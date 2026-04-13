Община Пловдив започва процедура по принудително отчуждаване на част от частен имот в район "Северен“ с цел изграждане на нова улица. Теренът се намира на ул. "Поп Манол“ №14 Б и попада в обхвата на уличната регулация според действащия план на "Пета градска част“.

Решението е част от мащабната инфраструктурна програма на града, информира Plovdiv24.bg. Засегнати са 107 кв.м от поземлен имот с обща площ от 599 кв.м, който е предвиден за реализиране на обект — публична общинска собственост.

Определеното равностойно парично обезщетение за малкото парче земя възлиза на 48 102,20 евро. Сумата е изчислена от независим оценител на база пазарни принципи и е близо 22 пъти по-висока от данъчната оценка на имота, която за същата площ е едва 2 154,02 €.

Специфичното в този случай е, че Общината не е успяла да установи с категоричност кой е крайният собственик на отчуждаваната част заради сложна история на собствеността, датираща още от 1950 г. Поради тази причина парите ще бъдат внесени в банкова сметка на Община Пловдив, а банката ще ги изплати на лицата, които успеят да докажат правата си по съдебен ред.

Имотът на ул. "Поп Манол“ е на изключително апетитно място в район "Северен“, като в миналото е бил част от различни регулационни планове на квартал "Филипово“. Новата улична мрежа трябва да подобри достъпа и трафика в тази урбанизирана територия.

Заповедта, издадена от кмета Костадин Димитров, е публично обявена и може да бъде обжалвана пред Административен съд – Пловдив