Община Пловдив е започнала процедура по отчуждаване на имот, който влиза в улична регулация, информира Plovdiv24.bg.

Теренът се намира в район “Северен", а за изграждането на улицата е необходимо отчуждаването на 107 кв. м от поземлен имот на ул. “Поп Манол“ №14-б, целият с обща площ 599 кв. м.

Решението за изграждането на улицата е взето от Общинския съвет през 2020 г. Равностойното парично обезщетение, което е предвидено, е в размер на 57 722,64€ с ДДС. 

След обявлението, подписано от кмета Костадин Димитров, предстои изготвянето на заповед.