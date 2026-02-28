ЗАРЕЖДАНЕ...
За изграждането на нова улица в Пловдив отчуждават част от имот на апетитно място
Теренът се намира в район “Северен", а за изграждането на улицата е необходимо отчуждаването на 107 кв. м от поземлен имот на ул. “Поп Манол“ №14-б, целият с обща площ 599 кв. м.
Решението за изграждането на улицата е взето от Общинския съвет през 2020 г. Равностойното парично обезщетение, което е предвидено, е в размер на 57 722,64€ с ДДС.
След обявлението, подписано от кмета Костадин Димитров, предстои изготвянето на заповед.
