На 6 май 2026 г. (сряда) от 10:00 часа на пл. "Централен" в Пловдив ще се проведе тържествен водосвет на бойните знамена на военните формирования от област Пловдив.

В церемонията ще участват формирования от Съвместното командване на специалните операции, 24-та авиационна база – Крумово и 3-та авиационна база – Граф Игнатиево от състава на Военновъздушните сили, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от състава на Сухопътните войски.

Непосредствено след водосвета, от 10:30 часа, на същото място ще се състои тържествен концерт на Военния духов оркестър на СКСО, посветен на празника.

За участие в събитието са поканени представители на местната власт, командири на военни формирования от област Пловдив, представители на образователни институции, военно-патриотични съюзи и граждани.

Събитието е отворено за всички желаещи да отдадат почит към българските воини и да отбележат заедно Деня на храбростта и празника на Българската армия.