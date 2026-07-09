Средната цена на сделките с ниви в област Пловдив през 2025 г. достига 1 176 лв. за декар, показват данните на Националния статистически институт. В същото време средната цена за наем или аренда на земеделска земя в областта е 36 лв. на декар, което е под средното ниво за страната.

На национално ниво средната цена на сделките с ниви през 2025 г. възлиза на 1 648 лв. за декар, като отбелязва спад от 3.3% спрямо 2024 година. Средната цена за наем/аренда на един декар ниви е 51 лв., което представлява намаление от 12.1% на годишна база.

НСИ отчита, че през 2025 г. цените на нивите са намалели в четири статистически района на страната - Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен. Повишение е регистрирано единствено в Северозападния и Южния централен район, в който попада и област Пловдив, сочат данните на НСИ.

Най-високи остават цените в Североизточния район, където средната стойност на сделките достига 2 092 лв. за декар, въпреки отчетения спад от 9.5% спрямо предходната година. В Северен централен район средната цена е 1 726 лв., в Югоизточния – 1 506 лв., а в Югозападния – 1 099 лв. за декар.

При наемите и арендата понижението е отчетено във всички статистически райони на страната. Най-сериозен спад има в Североизточния район – 15.2%, но въпреки това там се запазва най-високата средна цена за наем на ниви – 67 лв. на декар. Най-малко е намалението в Югозападния район – 6.1%.

Освен нивите, НСИ отчита и спад при постоянно затревените площи. Средната цена на сделките с ливади, мери и пасища през 2025 г. е 284 лв. за декар, което е с 4% по-малко спрямо 2024 година. Средната цена за наем или аренда на тези площи е 20 лв. на декар, като намалява с 13% на годишна база.