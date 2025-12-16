Пловдив е един от най-студените градове тази сутрин

© Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени съответно минус 6 и минус 5 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 3 градуса



- Пловдив минус 4 градуса



- Варна 1 градус



- Бургас 2 градуса



- Русе 1 градус



- Стара Загора минус 3 градуса



- Благоевград минус 2 градуса