На 11 и 12 юли ТЕОДОР кани жители и гости на град Пловдив да отпразнуват откриването на новия си магазин в Plovdiv Plaza. Преместването на по-голяма площ дава възможност на ТЕОДОР да представи най-големия си магазин в България, който събира на едно място най-богатото продуктово разнообразие на бранда.

Откриващият уикенд ще даде възможност на посетителите първи да разгледат новото пространство и да се възползват от специалните предложения по повод събитието. Освен частично намаление до 50% на избрани артикули, клиентите ще могат да изпробват късмета си на колелото с награди и да се насладят на още изненади, подаръци и ексклузивни предложения, подготвени специално за откриването.

Новият магазин е поредната стъпка в развитието на ТЕОДОР и отразява стремежа на бранда да предлага модерна търговска среда, високо качество и още по-богато продуктово портфолио.

ТЕОДОР ви очаква на 11 и 12 юли в Plovdiv Plaza, ниво 1, между HUMANIC и CCC.