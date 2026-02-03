ЗАРЕЖДАНЕ...
|Plovdiv Fair Street Food Fest в града под тепетата
Фестивалът предлага богата музикална и кулинарна програма през всички пет дни на изложението. Тя ще допълни изложбеното преживяване с възможности за отдих, забавление и нови вкусови открития. Посетителите ще се насладят на концерти, стрийт фууд зона с ястия от цял свят, кулинарни демонстрации, игри и награди.
На 17 февруари Plovdiv Fair Street Food Fest ще открие младата фолклорна звезда Савина с ансамбъл "Български ритми“. Във втория ден специални гости ще бъдат музикантите от Оркестъра на Кристиян Азирович от Сърбия. Те са носители на множество награди от фестивала за духова музика в Гуча.
На 19 февруари сцената ще бъде посветена на гръцката музика с участието на Димитрис Бенд, а в петък програмата продължава с латино ритми в изпълнение на Amor Mio Latino Band. Финалът на фестивала е на 21 февруари с концерт на Петя Буюклиева. Естрадната звезда ще представи най-доброто от репертоара си, като обещава снимки и автографи за феновете си.
Всеки ден специално подбраните мобилни кухни, стрийт фууд каравани и камиони ще предлагат ястия от цял свят, приготвени на място. Посетителите ще имат богат избор - от традиционни български гозби, скара, барбекю, през бургери, пълнени картофи, пушени меса, италианска паста, до съвременна интерпретация на класически сладки и солени мекици. На 20 февруари специални гости ще бъдат топ готвачи, представяли България на World Paella Day – Световната купа по паеля във Валенсия, Испания. Те ще приготвят авторски рецепти на място.
Музикално-развлекателната програма на Plovdiv Fair Street Food Fest с водещ Роби ще се провежда всеки ден от 12:00 до 15:00 ч.
