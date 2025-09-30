ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив №1 по финансиране за култура
Община Пловдив увеличава всяка година с 10% средствата за култура. С новия проект ще има повече събития в периода от октомври до март, каза кметът Костадин Димитров.
"Пловдив отново е първенец, въпреки огромната конкуренция на Бургас и Варна. Надмина дори София. Може би традициите и административният капацитет са помогнали Пловдив да има най-много точки и ще получи най-голямо финансиране" - отбеляза София Щерева - изпълнителен директор на Национален фонд "Култура“.
Заместник-кметът Пламен Панов съобщи, че през юли са подадени 46 проекта, които заявиха желание да бъдат част от културния календар, а от тях 24 са включени във финалния проект на Пловдив.
"Благодарение на подкрепата на кмета, ОбС и отдел "Култура" поискахме съфинансиране от 1 милион лева. От години работим предвидимо, знаете че културния календар се обявява предходната година октомври-ноември и културните оператори знаят по какви проекти могат да работят, такъв е принципът на работа и на ОФ "Пловдив 2019". До голяма степен това ни помогна, а също комисията имаше силен гръб в лицето на Светлана Куюмджиева, Нели Милкова, Милена Христова – това са хората в комисията, която оцени и подготви концептуалната рамка на проекта за кандидатстване, счетоводството подготви" - сподели Панов.
Проектът "Отново заедно" е продължаване на "Европейска столица на културата" - естествен последващ ефект на проекта, което е много важно за градовете и за културните оператори - отбеляза Светлана Куюмджиева. Идеята е да се съживи и засили наследството на ЕСК, като този път акцентът е привличане на по-широк спектър публика, надграждане на традиционни /обичайни/ събития, по-сериозно присъствие на изпълнителските изкуства музика, танц, театър. Партньори в реализацията са Община Пловдив, Държавна опера Пловдив, Регионалният природонаучен музей, Регионалният етнографски музей, но са привлечени и нови партньори.
Природонаучният музей ще има възможност за надграждане на своя проект за мултимедия, Драматичният театър - надграждане на постоянната експозиция на музея, Държавнана опера - създаване на дигитално съдържание и развиване на платформи за привличане на детска и младежка аудитория, НБ "Иван Вазов" - реставрация и представяне на най-старите издания, ОФ "Пловдив 2019" - проект за археологическия подлез към Голямата базилика, ДКТ ще дигитализира кукленото наследство (правенето на кукли).
През март възрожденските къщи в Стария град ще бъдат оживени от визуални изкуства. Монументалното наследство от 70-те години на ХХ в. ще бъде представено в платформа за синтез между архитектура и изкуство.
Традиционно ще се проведе "Капана фест". Джаз фестивалът ще има специално издание, което ще е с акцент образованието на децата в този тип култура, като в Академията ще бъдат поканени за участие някои от най-големите джаз майстори.
Нови събития ще се провеждат на различни сцени в целия град, както и в ДК "Борис Христов".
Куюмджиева допълни, че е застъпена хибридността, но се залага на внимателни взаимодействия с културното наследство и паметниците на културата.
Едно от най-важните събития се очертава да бъде Международната конференция за визуалната идентичност на градовете, в която ще участват водещи Европейски столици на културата. На 12 и 13 януари 2026 г. на няколко сцени в града ще се проведе фестивал за честване на годишнината от "Пловдив - Европейска столица на културата".
В края на следващата седмица се очакват резултатите за финансирането на културни проекти за същия период (октомври - март) на малки общини. От област Пловдив има няколко кандидати, съобщи Щерева. При тях съфинансирането е 25%, а при големите общини - 50%.
В следващите периоди не се очаква такова голямо финансиране за култура.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
