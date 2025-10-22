ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Двете линии от понеделник се обслужват от осем малки автобуса, тип "щъркели" вместо микробуси, за да има повече места за пътниците. Първият рейс тръгва в 5:40, следващата кола е час по-късно. Двата курса са били празни, а в третия автобус се качили 21 човека.
Ангелов взел решение да спре двете линии заради твърдения, че микробусите не отговарят на елементарни условия за превоз - амортизирани са, нямат климатици, а шофьорите били невъзпитани и не издавали билети. Превозвачът вече е давал обяснения в полицията за тези обвинения и е категоричен, че повече не желае името му да се свързва с конфликта между Сдружение "Бъдеще за Труд" и Община "Марица".
"Пуснах по-големи автобуси, а върху нас се сипят обвинения. Редно е протестиращите да отнесат въпросите си към ръководството на община "Марица"" - коментира транспортният бос.
По-рано днес представители на сдружението пристваха на сесия на Общински съвет "Марица", където при двучасов бурен дебат бяха обсъдени проблемите с транспорта между селата и Пловдив.
Договорът за маршрутните линии 5 и 8 изтече отдавна и не е подновяван. За двата маршрута е наложена спешна мярка чрез възлагане с временен договор. Очаква се транспортният проблем на близките до Пловдив села да бъде обсъждан в Областна администрация в петък, когато е насрочена нарочна среща. Петко Ангелов заяви, че ще присъства и очаква да има и представители на Сдружение "Бъдеще за Труд". До края на седмицата обаче негови рейсове до селата няма да пътуват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Без жал: Изхвърлиха кученца на боклука
16:32 / 22.10.2025
Удар на "Икономическа полиция" Пловдив, има арестувани
16:11 / 22.10.2025
Пловдив ще има нов огромен парк, ето къде
13:34 / 22.10.2025
Млад мъж мами на поразия в сайтове за коли
13:45 / 22.10.2025
Прокуратурата в Пловдив: Александър е нанесъл побой на Димитър, б...
12:24 / 22.10.2025
БСП: Озадачаващо е мълчанието на община Пловдив
11:38 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS