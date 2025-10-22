ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Автор: Диана Бикова 19:47Коментари (1)591
© Plovdiv24.bg
Маршрутните линии с номера 5 и 8 от утре няма да пътуват до селата Труд, Строево и Скутаре. Спирам ги за неопределено време - каза за Plovdiv24.bg управителят на фирмата Петко Ангелов

Двете линии от понеделник се обслужват от осем малки автобуса, тип "щъркели" вместо микробуси, за да има повече места за пътниците. Първият рейс тръгва в 5:40, следващата кола е час по-късно. Двата курса са били празни, а в третия автобус се качили 21 човека. 

Ангелов взел решение да спре двете линии заради твърдения, че микробусите не отговарят на елементарни условия за превоз - амортизирани са, нямат климатици, а шофьорите били невъзпитани и не издавали билети. Превозвачът вече е давал обяснения в полицията за тези обвинения и е категоричен, че повече не желае името му да се свързва с конфликта между Сдружение "Бъдеще за Труд" и Община "Марица".

"Пуснах по-големи автобуси, а върху нас се сипят обвинения. Редно е протестиращите да отнесат въпросите си към ръководството на община "Марица"" - коментира транспортният бос.

По-рано днес представители на сдружението пристваха на сесия на Общински съвет "Марица", където при двучасов бурен дебат бяха обсъдени проблемите с транспорта между селата и Пловдив.

Договорът за маршрутните линии 5 и 8 изтече отдавна и не е подновяван. За двата маршрута е наложена спешна мярка чрез възлагане с временен договор. Очаква се транспортният проблем на близките до Пловдив села да бъде обсъждан в Областна администрация в петък, когато е насрочена нарочна среща. Петко Ангелов заяви, че ще присъства и очаква да има и представители на Сдружение "Бъдеще за Труд". До края на седмицата обаче негови рейсове до селата няма да пътуват.


Още по темата: общо новини по темата: 45
19.10.2025 Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пловдив, блокираха "Карловско шосе"
19.10.2025 Нов протест на села около Пловдив
18.10.2025 Протестите продължават! Недоволни жители затварят голям пловдивски булевард
17.10.2025 Нов протест на жители на села около Пловдив
16.10.2025 До 100 дни пускат редовна автобусна линия Строево – Труд – Пловдив
12.10.2025 Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И сега още по-голям зор, защото имало гаден транспорт, а от утре няма да има никакъв.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Без жал: Изхвърлиха кученца на боклука
16:32 / 22.10.2025
Удар на "Икономическа полиция" Пловдив, има арестувани
16:11 / 22.10.2025
Пловдив ще има нов огромен парк, ето къде
13:34 / 22.10.2025
Млад мъж мами на поразия в сайтове за коли
13:45 / 22.10.2025
Прокуратурата в Пловдив: Александър е нанесъл побой на Димитър, б...
12:24 / 22.10.2025
БСП: Озадачаващо е мълчанието на община Пловдив
11:38 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: