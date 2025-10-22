Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!

© Plovdiv24.bg Маршрутните линии с номера 5 и 8 от утре няма да пътуват до селата Труд, Строево и Скутаре. Спирам ги за неопределено време - каза за Plovdiv24.bg управителят на фирмата Петко Ангелов.



Двете линии от понеделник се обслужват от осем малки автобуса, тип "щъркели" вместо микробуси, за да има повече места за пътниците. Първият рейс тръгва в 5:40, следващата кола е час по-късно. Двата курса са били празни, а в третия автобус се качили 21 човека.



Ангелов взел решение да спре двете линии заради твърдения, че микробусите не отговарят на елементарни условия за превоз - амортизирани са, нямат климатици, а шофьорите били невъзпитани и не издавали билети. Превозвачът вече е давал обяснения в полицията за тези обвинения и е категоричен, че повече не желае името му да се свързва с конфликта между Сдружение "Бъдеще за Труд" и Община "Марица".



"Пуснах по-големи автобуси, а върху нас се сипят обвинения. Редно е протестиращите да отнесат въпросите си към ръководството на община "Марица"" - коментира транспортният бос.



По-рано днес представители на сдружението пристваха на сесия на Общински съвет "Марица", където при двучасов бурен дебат бяха обсъдени проблемите с транспорта между селата и Пловдив.



Договорът за маршрутните линии 5 и 8 изтече отдавна и не е подновяван. За двата маршрута е наложена спешна мярка чрез възлагане с временен договор. Очаква се транспортният проблем на близките до Пловдив села да бъде обсъждан в Областна администрация в петък, когато е насрочена нарочна среща. Петко Ангелов заяви, че ще присъства и очаква да има и представители на Сдружение "Бъдеще за Труд". До края на седмицата обаче негови рейсове до селата няма да пътуват.