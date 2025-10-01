Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев

© Plovdiv24.bg Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" ще се събере на 3 октомври от 8:00 часа пред болницата, за да изрази подкрепата си към изпълнителния директор д-р Динчо Генев. Събирането идва в контекста на конкурс за нов директор, за който кандидатстват д-р Генев, д-р Йовко Червенков и д-р Марин Балтов.



Д-р Генев е начело на болницата през последните години и според служителите е успял да изведе "УМБАЛ- Пловдив" от сериозна криза. Под негово ръководство болницата се е сдобила с модерна апаратура, са привлечени висококвалифицирани специалисти, а също така е разработен стратегически план за бъдещото развитие на лечебното заведение.



"Д-р Генев не само е успял да стабилизира болницата, но и да създаде условия за по-добра грижа за пациентите и по-добри работни условия за персонала", заявиха част от организаторите на подкрепата. Според тях конкурсът за нов директор поражда притеснения, тъй като изборът на ръководител ще има дългосрочен ефект върху управлението и развитието на болницата.



Събитието цели да покаже обществената и професионална подкрепа за д-р Генев и загрижеността на екипа относно избора на нов ръководител.