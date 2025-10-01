ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:42Коментари (0)551
© Plovdiv24.bg
Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" ще се събере на 3 октомври от 8:00 часа пред болницата, за да изрази подкрепата си към изпълнителния директор д-р Динчо Генев. Събирането идва в контекста на конкурс за нов директор, за който кандидатстват д-р Генев, д-р Йовко Червенков и д-р Марин Балтов.

Д-р Генев е начело на болницата през последните години и според служителите е успял да изведе "УМБАЛ- Пловдив" от сериозна криза. Под негово ръководство болницата се е сдобила с модерна апаратура, са привлечени висококвалифицирани специалисти, а също така е разработен стратегически план за бъдещото развитие на лечебното заведение.

"Д-р Генев не само е успял да стабилизира болницата, но и да създаде условия за по-добра грижа за пациентите и по-добри работни условия за персонала", заявиха част от организаторите на подкрепата. Според тях конкурсът за нов директор поражда притеснения, тъй като изборът на ръководител ще има дългосрочен ефект върху управлението и развитието на болницата.

Събитието цели да покаже обществената и професионална подкрепа за д-р Генев и загрижеността на екипа относно избора на нов ръководител.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив раздават джобна преизчислителна таблица от левове в евр...
16:27 / 01.10.2025
Познато лице става зам.-шеф на Окръжна прокуратура Пловдив
15:41 / 01.10.2025
Шофьори: Община Пловдив е малоумна!
15:18 / 01.10.2025
Прокуратурата погна двете гаменчета, пребили мъж в Пловдив
14:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
13:23 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:38 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водна криза
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Първа лига сезон 2025/26
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: