|Персоналът на "УМБАЛ- Пловдив" се събира в подкрепа на д-р Генев
Д-р Генев е начело на болницата през последните години и според служителите е успял да изведе "УМБАЛ- Пловдив" от сериозна криза. Под негово ръководство болницата се е сдобила с модерна апаратура, са привлечени висококвалифицирани специалисти, а също така е разработен стратегически план за бъдещото развитие на лечебното заведение.
"Д-р Генев не само е успял да стабилизира болницата, но и да създаде условия за по-добра грижа за пациентите и по-добри работни условия за персонала", заявиха част от организаторите на подкрепата. Според тях конкурсът за нов директор поражда притеснения, тъй като изборът на ръководител ще има дългосрочен ефект върху управлението и развитието на болницата.
Събитието цели да покаже обществената и професионална подкрепа за д-р Генев и загрижеността на екипа относно избора на нов ръководител.
