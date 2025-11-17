ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Павилион за продажба на вестници изгоря в Пловдив
След приключване на действията на огнеборците на местопроизшествието е извършен оглед. В рамките на образувано досъдебно производство в Четвърто РУ се разследват причините около появата на огъня.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Сблъсък в мъгливия Пловдив!
21:41 / 17.11.2025
Крадец, прониквал в жилища, е арестуван в Пловдив
20:28 / 17.11.2025
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Гражданин се ядоса на кмета на "Западен", тя му отговори
19:43 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Легендарен наш певец днес стана на 78 години
19:58 / 16.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS