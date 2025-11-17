Павилион за продажба на вестници изгоря в Пловдив

© Павилион за продажба на вестници е изгорял при пожар в събота в Пловдив. Сигналът за обхванатото в пламъци помещение на бул. "Шести септември“ е подаден около 4.10 ч. на тел. 112.



След приключване на действията на огнеборците на местопроизшествието е извършен оглед. В рамките на образувано досъдебно производство в Четвърто РУ се разследват причините около появата на огъня.