Паркоматите за "синя зона" в Пловдив вече приемат само евро

Всички 98 паркомата за "синя зона" в Пловдив вече работят само с евро, съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Пренастройването на машините започна на 6 януари и днес вече е завършено успешно, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.



Таксуването е 0.50 евро за половин час и 1.00 евро за 58 минути.



Табелите, означаващи улиците с платено паркиране, се сменят поетапно с актуална информация за цената. В момента на тях все още е изписано, че престоят струва 2 лева на час.