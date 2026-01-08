ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Паркоматите за "синя зона" в Пловдив вече приемат само евро
Таксуването е 0.50 евро за половин час и 1.00 евро за 58 минути.
Табелите, означаващи улиците с платено паркиране, се сменят поетапно с актуална информация за цената. В момента на тях все още е изписано, че престоят струва 2 лева на час.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1712
|предишна страница [ 1/286 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив решиха съдбата на турчина, хванат с наркотици за 2 мили...
14:52 / 08.01.2026
Без полети между Пловдив и Милано утре
15:04 / 08.01.2026
Пловдивчанин: Някои искат за 20 лева да купят храна за половин ме...
14:32 / 08.01.2026
Пловдивската полиция влиза в 12 села
12:49 / 08.01.2026
Община Пловдив променя правилата за прием в детските градини и яс...
10:51 / 08.01.2026
В Пловдив представиха проект на ново място за култура далеч от це...
11:30 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS