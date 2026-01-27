© Plovdiv24.bg Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд - Пловдив, информира Plovdiv24.bg.Той бе избран единодушно от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.



Той остана единственият претендент за поста, след като Божидар Кърпачев беше отстранен от надпреварата.



Панайот Велчев е завършил "Право" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".



Велчев е съдия в Районен съд от 2015 година, като преди това е бил и младши съдия. Колегите му го описват като добронамерен и с благ характер. Семеен е и има три деца.



Районният съд бе без титулярен шеф над 2 години, след като вторият мандат на Иван Калибацев изтече.