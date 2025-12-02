ЗАРЕЖДАНЕ...
|Палят светлините на елхата в "Южен"
Уважаеми съграждани,
Заповядайте днес в 17:30 часа на официалното запалване на светлините на Коледната елха в парк "Белите брези".
Нека заедно се насладим на празнична програма, включваща изпълнения на Вокална група "Бамбини", Денс клуб Фен 2011", децата от ДГ "Мая“ и ДГ "Зорница“, както и Мюзикхолен театър Пловдив.
На церемонията ще присъства и Дядо Коледа, който ще носи кутия за писма. В нея всяко дете ще може да пусне своето желание.
За децата са предвидени и лакомства, които ще бъдат приготвени на място от една от най-известните участнички в Hell’s Kitchen – майсторката в сладкарството и печивата шеф Полина Алатинова.
Очакваме ви!
