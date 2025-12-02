Палят светлините на елхата в "Южен"

© Атанас Кунчев, кмет на "Южен", призова жителите на района довечера да отидат на запалването на светлините на коледната елха:



Уважаеми съграждани,



Заповядайте днес в 17:30 часа на официалното запалване на светлините на Коледната елха в парк "Белите брези".



Нека заедно се насладим на празнична програма, включваща изпълнения на Вокална група "Бамбини", Денс клуб Фен 2011", децата от ДГ "Мая“ и ДГ "Зорница“, както и Мюзикхолен театър Пловдив.



На церемонията ще присъства и Дядо Коледа, който ще носи кутия за писма. В нея всяко дете ще може да пусне своето желание.



За децата са предвидени и лакомства, които ще бъдат приготвени на място от една от най-известните участнички в Hell’s Kitchen – майсторката в сладкарството и печивата шеф Полина Алатинова.



Очакваме ви!