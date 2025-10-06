Пак проблем в един от най-новите квартали на Пловдив

© Plovdiv24.bg Тротоарите в квартал "Остромила" са неизползваеми заради множество преливащи кофи за боклук.



Граждани сигнализираха Plovdiv24.bg за проблема в "Остромила" - Местност Остромила-5. На място са сложени 6 контейнера, но въпреки това боклукът е навсякъде по улицата.



"Не можем да ползваме тротоара, ако сме с инвалидна или детска количка. Преди 1 година парцелът зад контейнерите беше сметище. Наложи се да пишем жалби до кмета на район Южен Атанас Кунчев, областния управител и директора на Общинския инспекторат в Пловдив, за да може Общината да направи така, че парцелът да се огради и да не може нарушители да влизат в него и да изхвърлят отпадъци. На тротоара с 6 контейнера отново става сметище, но с по-малък размер."



Хората са събрали подписка с над 300 подписа. В нея са дали решение как да бъдат оградени контейнерите, но предложението им е било отхвърлено.



"Боклуци всеки ден и слизане по пътното платно, за да минаваме, вместо по тротоара", допълват те.



Хората се притесняват, че боклуците могат да допринесат за развитието на инфекции и зарази.