Падна и последният бастион, почернил Главната
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:25Коментари (0)659
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Офис на известна фирма за обмяна на валута и злато най-накрая приведе външния си вид в съответствие с Наредбата на община Пловдив за слънцезащитните съоръжения по Главната улица. От няколко дни се белеят нови тенти, които отговарят на изискването на цвят, видя Plovdiv24.bg.

От Plovdiv24.bg много пъти сме повдигали въпроса за това, че шарени чадъри по Главната не трябва да има, както и че глобите за неспазващите са солени. Служители на Пловдивския общински инспекторат правят регулярни проверки, някои от които завършват с актове, с които собственици или наематели на заведения и търговско обекти отказват да се съобразят. Това налага повторни проверки и още глоби.

Така малко по-малко оне Главната придобива европейския вид, който Пловдив заслужава.

Припомняме, че според Наредбата на ОбС Пловдив за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив за територията на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад Централен – ул. "Княз Александър I Батенберг" – площад "Римски стадион" – ул. "Райко Даскалов" – до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства – само тенти в цветовата гама от бяло до охра без рекламни надписи.


