|Падна и последният бастион, почернил Главната
От Plovdiv24.bg много пъти сме повдигали въпроса за това, че шарени чадъри по Главната не трябва да има, както и че глобите за неспазващите са солени. Служители на Пловдивския общински инспекторат правят регулярни проверки, някои от които завършват с актове, с които собственици или наематели на заведения и търговско обекти отказват да се съобразят. Това налага повторни проверки и още глоби.
Така малко по-малко оне Главната придобива европейския вид, който Пловдив заслужава.
Припомняме, че според Наредбата на ОбС Пловдив за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив за територията на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад Централен – ул. "Княз Александър I Батенберг" – площад "Римски стадион" – ул. "Райко Даскалов" – до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства – само тенти в цветовата гама от бяло до охра без рекламни надписи.
