|ПП–ДБ: Градският транспорт на Пловдив има нужда от поне 330 автобуса, а не от 10-годишен застой
По думите им, сегашният брой автобуси е неадекватен спрямо демографското развитие на Пловдив, където през последните 20 години са се появили над 70 000 нови домакинства.
Въпреки това, припомнят те, транспортната система не е адаптирана, а новите квартали остават без редовно обслужване. В писмо до кмета Костадин Димитров, внесено от съветниците Веселина Александрова, Владимир Славенски, Веселка Христамян, Добромира Костова, Йоно Чепилски, Тодор Токов и Александър Ракшиев, се настоява за:
• Актуализация на общинската транспортна схема;
• Нови маршрутни разписания с включване на нови квартали;
• Увеличение на броя на автобусите до поне 330;
• Актуализацията да премине през експертна комисия, назначена от кмета, и да бъде внесена за гласуване в ОбС – Пловдив, както изисква нормативната уредба.
"Гражданите чакат с часове. Квартали нямат достъп до градски транспорт. Абсурдно е капацитетът да е същият, както по време на локдауните. Не можем да държим града в транспортен режим на оцеляване“, подчертават от групата. По думите им, всичко това се случва на фона на планираната обществeна поръчка за над 160 млн. евро за 10 години, която според тях рискува да бетонира един превозвач с всички 29 линии.
"Тази поръчка е празен чек за монополист. Но дори и така – нека поне услугата да е адекватна. С 228 автобуса Пловдив буквално се задъхва“, казват съветниците.
От ПП–ДБ подчертават, че ще следят как и дали администрацията ще отговори на призива им за реална транспортна реформа, не само с договори, а с видимо по-добро обслужване за гражданите. "Обществената поръчка за градския транспорт не просто не решава проблемите – тя ги бетонира. Тя показва визията на кмета: да караме по старому, без усилие и без реформа. Но Пловдив не заслужава транспорт от миналото, подчинен на интересите на един превозвач“, категорични са от ПП–ДБ.
