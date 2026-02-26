ИЗПРАТИ НОВИНА
Отлична новина за украинските граждани, пребиваващи у нас
Автор: Диана Бикова 08:25
© Plovdiv24.bg
Софтуерът на Държавната агенция за бежанците вече е обновен и вече работи. За проблема алармира Наталия Еллис, председател на неправителствената организация Ukraine Support & Renovation - Plovdiv  (Юкрейн съпорт енд реновейшън). Заради това полицията и службите по миграция в цялата не можеха да издават удължените документи - т.нар. карти за временна закрила. Системата вече работи пълноценно, каза Еллис: 

"Скъпи приятели, благодарение на вашите усилия, ДАП обнови софтуера, и отделите миграции, както и някои РБ, започнаха да издават вече обновените закрили. Варна, София и Пловдив вече издават. Смятам, че и в други градове вече може да се получат, въпросът е да отидете и да настоявате.

Скъпи сънародници, дайте възможност на всички официално работещи хора през тези три дни да получат закрили. 15 хиляди души по цялата страна работят официално. Скъпи съотечественици, позволете им да бъдат първите, които ще обновят своите закрили. Това е важно. Вашите сегашни закрили са валидни до края на април.

Аз не изпратих моите служители никъде, те ще сменят своите закрили в средата на март, защото като съзнателен работодател разбирам, че е по-добре те да направят това по-късно. Моля, обяснете това и на своите работодатели. Ако работодателят отказва да приеме факта, че закрилата все пак е валидна, отидете и я обновете в отделите миграции или РБ в градовете, в които обикновено сте го правили.

В Пловдив и РБ 2 и 6 се обновяват. В РБ 5, за съжаление, отказаха, но ще се опитаме да решим въпроса. В София и Варна също се обновява.

Моля, не създавайте излишно напрежение. Работното време е от 9:00 до 16:30. Можете да обновите закрилите в тези места по новия ред.

Огромна благодарност на всички приятели, които вчера помогнаха да решим този въпрос. Специална благодарност на ВКБООН за тяхната помощ и подкрепа. Благодарим и на посолството на Украйна за тяхната помощ и подкрепа.

Заедно сме сила! Заедно можем повече!"


