23 млади пловдивски творци ще получат "Почетна значка на град Пловдив" за успехи, с които са допринесли за развитието и популяризирането на града. Удостояването с престижното отличие е по случай 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Решението беше взето от пловдивските общински съветници с пълно единодушие, предава Plovdiv24.bg.
"Убедени сме, че чрез този акт на внимание и признателност ще отдадем заслужена благодарност към тези млади творци. Със своя талант и денонощна работа те допринасят за издигането на духовния и културен облик на Пловдив, за популяризирането на българската култура и изкуство и за утвърждаването на имиджа на града ни в национален и международен план“, мотивират се вносителите на предложението.
Списък на удостоените с "Почетна значка на град Пловдив“:
1. Сюзанна Гадик Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец, директор на Драматичен театър – Пловдив.
2. Матей Минчев Атанасов (15 г.) – ученик в МГ "Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на "Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив.
3. Симеон Антониев Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист, основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.
4. Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.
5. Дамяна Атанасова Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ "Добрин Петков“.
6. Елин Николаева Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.
7. Марияна Димитрова Стоева (16 г.) – ученичка, специалност "Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет "Добрин Петков“.
8. Мартин Николаев Йорданов (17 г.) – ученик, специалност "Тромпет“ в НУМТИ "Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.
9. Стоян Стойков Миндов (17 г.) – ученик, специалност "Поп и джаз пеене“ в НУМТИ "Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.
10. Йоана Петрова Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, активен участник и носител на множество награди от многобройни изложби, пленери и конкурси.
11. Сияна Станиславова Христозова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.
12. Радост Костадинова Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност "Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив, носител на многобройни награди от престижни национални форуми.
13. Никол Николаева Колева – ученичка в 12. клас, специалност "Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив, с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.
14. Мирела Николаева Митева (9 г.) – ученичка в ОУ "Елин Пелин“, възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“; занимава се с пеене, пиано, модерни танци и математика; носител на първи награди и Гран при от многобройни конкурси.
15. Леда Петър Христова (11 г.) – ученичка в СУ "Свети Патриарх Евтимий“, възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“ с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.
16. Анабел Красимирова Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ "П. Р. Славейков“, състезателка по модерен балет в Спортен клуб "Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания, с 22 титли като соло изпълнител в категория "Мини“ от състезания у нас и в чужбина
17. Елизабет Армен Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ "Добрин Петков“, профил "Пиано“, възпитаник на вокална школа "Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия от конкурси в страната и чужбина.
18. Георги Димитров Иванов – ученик в 12. клас, специалност "Рекламна графика“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
19. Мария Христова Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност "Стенопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
20. Кристина Стоилова Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност "Иконопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив, носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
21. Габриела Тодорова Павлова – студентка в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.
22. Вельо Галитьонов Кесяков – студент II курс, специалност "Тромпет“ в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.
23. Теодор Петков Караколев – докторант в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; съчетава научни изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с активното им популяризиране.
С друго свое решение общинските съветници с пълно единодушие приеха да бъдат удостоени с почетна значка на гр. Пловдив по случай 50-годишнината на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева" Милка Толедова и Юлия Петрова. За тържественото честване и спектакъл на половинвековния юбилей на 2 май 2026 г. от бюджета на общината се отпускат 14 500 евро.
Историкът Стефан Шивачев ще бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на град Пловдив", решиха единодушно съветниците. Шивачев е с изключителни заслуги в обществения и културния живот и задълбочен научен принос за историята на града, както и националното признание на неговата работа за издигане и утвърждаване престижа на Пловдив като духовно и културно средище в страната и чужбина.
