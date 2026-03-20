Ръководителките на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева" - диригентът Милка Толедова и пианистът и хормайстор Юлия Петрова да бъдат удостоени с почетна значка на Пловдив по случай 50-годишнината на формацията - това предлага група общински съветници от различни политически формации.



Със същото предложение се иска одобрение за отпускане на 14 500 евро от бюджета на Община Пловдив за тържественото честване и спектакъл на половинвековния юбилей на Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева", насрочени за 2 май 2026 г.



Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева" е една от най-ярките емблеми на българското хорово изкуство. През десетилетията съставът се утвърди като културен посланик на Пловдив и България по света, пишат в мотивите си вносителите на предложението.



Още от самото си създаване през 1975 г. ръководителката Стефка Благоева поставя основите на специфичния "пловдивски" звуков еталон - съчетание от мекота, емоционалност и техническа прецизност. Репертоарът включва както класически полифонични творби и православно пеене, така и мащабни кантатно-ораториални произведения. Хорът има три формации: подготвителна група, момчешки състав и младежки състав. Изпълнителите са печелили множество престижни международни награди.



След кончината на Стефка Благоева през 2000 г., ръководството поема нейната дългогодишна помощничка и ученичка Милка Толедова. Под управлението на Толедова и с всеотдайната работа на Юлия Петрова, пианист хормайстор, хорът не само запазва високите си стандарти, но и разширява присъствието си на световната сцена.



Стефка Благоева посмъртно е удостоена със званието "Почетен гражданин на Пловдив". Милка Толедова е носител на "Златна лира", Награда "Пловдив" и множеството индивидуални дипломи за диригентско майсторство от международни форуми.



Хоровата формация е доказвала своята класа на най-престижните подиуми в Европа, носител е на много признания от местната и държавна власт.



В момента хорът се подготвя за своя 50-годишен юбилей, като продължава да бъде единствената формация у нас, приета за пълноправен член на Европейската федерация на момчешките хорове.