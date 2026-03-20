Дългогодишният директор на Историческия музей в Пловдив д-р Стефан Шивачев да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на град Пловдив" предлага група общински съветници, предава Plovdiv24.bg.



В мотивите се изтъкват изключителните заслуги на изтъкнатия историк в обществения и културния живот и задълбочения му научен принос за историята на града, както и националното признание на неговата работа за издигане и утвърждаване престижа на Пловдив като духовно и културно средище в страната и чужбина.



Стефан Шивачев е роден на 17 юли 1954 г. в Пловдив. Висшето си образование, специалност "История" завършва през 1979 г. във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".



От 1980 до 1985 г. работи като редактор в Българска телевизия — Пловдив, където реализира поредица от исторически документални филми, някои от които са включени в "Златния фонд" на БНТ.



От 1985 г. е на работа в Исторически музей - Пловдив последователно като уредник, главен уредник и научен сътрудник. През 1993 г. след конкурс е избран за директор на Регионален исторически музей, на който пост остава до пенсионирането си през септември 2022 г.



Под негово ръководство музеят се утвърждава като един от водещите научни и образователни институти в страната. Зала "Съединение" и останалите пространства на музея се превърнаха в значим културен център на Пловдив, където ежегодно се провеждат стотици концерти, спектакли, представяния на книги, детски празници.



Постоянно обновяващите се национални по своето значение експозиции "Българско Възраждане", "Съединение на България" и "Книгоиздаване" и музейните изложби, откривани всяка година в Деня на Съединението и Празник на Пловдив 6 септември, привличат многобройни посетители.



Музеят е организатор съвместно с Института за исторически изследвания при БАН на поредица национални научни форуми посветени на миналото на Пловдив, чиито доклади са публикувани в 14 научни издания - годишници на РИМ- Пловдив и представляват значим принос за бъдещото написване историята на нашия град.



Интересите на Стефан Шивачев като историк са свързани с проучване миналото на Пловдив през XIX и XX век, намерили израз в над 80 научни публикации и участия в научни форуми в България, Гърция, Македония, Сърбия, Русия. Той е автор или съавтор на поредица книги, посветени на историята на Пловдив.