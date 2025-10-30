© Facebook виж галерията Новата зала “Африка" на природонаучния музей ще бъде открита на 17 ноември, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров преди минути. Той поздрави директора на музея Огнян Тодоров за подхода и енергията.



Димитров сподели кадри пред залата на новата зала. Вижда се, че все още вътре се извършват ремонтни дейности.



Кметът се е снимал и с две от интересните и екзотични пеперуди, които се помещават в музея.



Припомняме, че ремонтът на залата започна през юни тази година. Това е сградата на бившата емблематична бирария в Пловдив "Розенхоф", която музеят получи в края на миналата година.