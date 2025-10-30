ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриват новата зала в най-оборотния музей в областта
Димитров сподели кадри пред залата на новата зала. Вижда се, че все още вътре се извършват ремонтни дейности.
Кметът се е снимал и с две от интересните и екзотични пеперуди, които се помещават в музея.
Припомняме, че ремонтът на залата започна през юни тази година. Това е сградата на бившата емблематична бирария в Пловдив "Розенхоф", която музеят получи в края на миналата година.
