ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
Тя се намира на ул."Стоян Михайловски" 13 и ще работи като втори адрес на "Детска ясла на мечтите" с директор Деница Килимска. Първият прием за трите яслени групи от 48 деца вече е запълнен и те ще прекрачат прага на новата сграда на 15 септември.
Детското заведение ще разполага и с млечна кухня, чийто капацитет е по-голям, физкултурен и музикален салон.
Изграждането струва 2.9 милиона лева.
Преди няколко години за това място бе предвидено да се развива една от седемте нови социални услуги, предоставяни от община Пловдив. След бурни протести от жителите на квартал "Съдийски" за изграждане на защитени къщи за изоставени деца решението бе преосмислено и окончателно се прие на мястото да има детска ясла с млечна кухня.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 289
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025
Читател: Ако не получите пристъп на астма от прахоляка, може би щ...
07:25 / 10.09.2025
Пловдивчанин покори най-дългия веломаршрут без рамка, без кормило...
22:13 / 09.09.2025
19-годишна математичка от Пловдив събра над 4.5 кг медали от съст...
20:01 / 09.09.2025
Ваканцията свърши и Пловдив се напълни! Брутални задръствания из ...
19:34 / 09.09.2025
Най-после целият бул. "Александър Стамболийски" е отворен за движ...
18:30 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS