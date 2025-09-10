Откриват най-новата детска ясла в Пловдив

© На 11 септември кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов ще открият официално новопостроената сграда на детска ясла в кв."Съдийски".



Тя се намира на ул."Стоян Михайловски" 13 и ще работи като втори адрес на "Детска ясла на мечтите" с директор Деница Килимска. Първият прием за трите яслени групи от 48 деца вече е запълнен и те ще прекрачат прага на новата сграда на 15 септември.



Детското заведение ще разполага и с млечна кухня, чийто капацитет е по-голям, физкултурен и музикален салон.



Изграждането струва 2.9 милиона лева.



Преди няколко години за това място бе предвидено да се развива една от седемте нови социални услуги, предоставяни от община Пловдив. След бурни протести от жителите на квартал "Съдийски" за изграждане на защитени къщи за изоставени деца решението бе преосмислено и окончателно се прие на мястото да има детска ясла с млечна кухня.