С издигане на националния флаг под звуците на химна на Република България и посрещането на училищните знамена беше открита новата учебна година в СУ "Пейо Кр. Яворов" в Пловдив. На тържествената церемония присъства кметът на града Костадин Димитров и заместникът му по строителство инж. Хакъ Сакъбов, проф. Дора Лефтерова - ръководител на катедра "Педагогика и управление на образованието" в ПУ "Паисий Хилендарски", отец Ангел и много родители, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Макар неофициално вписан като празничен, днешният ден е тържествен, а за нас е двоен празник, защото влизаме в нова, модернизирана и обновена база" - отбеляза в приветствието си директорът на гимназията Пламен Стоилов и обърна специално внимание на първолаците и на 8-класниците.



"Благодаря ви за търпението, 1 година имахме предизвикателство, но сега вече може да се радваме на новите условия. Образованието е приоритет за нашия мандат" - каза от своя страна кметът Костадин Димитров и пожела на добър час и успешна учебна година.



Благопожелания към ученици, учители и родители отправи и проф. Лефтерова. След церемонията отец Ангел извърши водосвет на обновената сграда и за добруване на хората.



