Откриха изчезналия мъж от Пловдив

© Обявеният по-рано днес за издирване млад мъж от Пловдив е намерен.



Tеодор Аръчков e жив и здрав и е намерен в град Септември, съобщиха негови близки.



Както Plovdiv24 по-рано писа, той е напуснал дома си понеделник в 1:30 през нощта, а близките му нямаха никаква връзка с него.



