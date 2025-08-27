ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Откриха изчезналия мъж от Пловдив
Tеодор Аръчков e жив и здрав и е намерен в град Септември, съобщиха негови близки.
Както Plovdiv24 по-рано писа, той е напуснал дома си понеделник в 1:30 през нощта, а близките му нямаха никаква връзка с него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив": Извънредна сесия на ОбС! Градът е в кола...
17:14 / 27.08.2025
Млад мъж е изчезнал в Пловдив
16:40 / 27.08.2025
Ивелин, обвинен за убийството в Първомай, иска на свобода
15:45 / 27.08.2025
Община в Пловдивска област има най-ниските местни данъци в Българ...
14:12 / 27.08.2025
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
14:09 / 27.08.2025
Реставрират входната врата на сградата на община Пловдив, достъпъ...
13:43 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS