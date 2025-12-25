ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Откриха STEM център в пловдивско училище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:17Коментари (0)164
©
виж галерията
ОУ "Захари Стоянов“ в квартал "Коматево“ вече разполага с иновативен STEM център. Той бе открит тържествено днес в присъствието на кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев.

"Новите STEM кабинети не са просто обновени пространства. Те са място за откривателство, експериментиране и развитие на умения, които са ключови за съвременния свят – критично мислене, работа в екип, креативност и дигитална грамотност. Тук учениците ни ще могат не само да усвоят знания, но и да ги прилагат, да задават въпроси и да търсят своите решения.

Тук ще се родят бъдещите лекари, инженери, IT специалисти и професиите на новото поколение“, заяви пред присъстващите директорът Елена Искилиева, като благодари на всички, които са участвали в реализирането на проекта. След това с кмета Атанас Кунчев прерязаха лентата на новия център. Откриването бе съпътствано и от богата музикална програма, изнесена от учениците на ОУ "Захари Стоянов“. Присъстващите бяха поздравени и от малките коледари на учебното заведение.

STEM центърът по природни науки, зелени технологии, математика и информатика е изграден със средства, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, като общата му стойност е 252 500 лева. В него с помощта на най-модерни технологии децата имат възможност да изучават света през микроскопи, да правят химични експерименти и да създават различни детайли на 3D принтер. Тук децата учат и основите на архитектурата, като вече създават сложни структури като Айфеловата кула и различни мостове.

Развълнуваните ученици показаха своите творения на кмета на района Атанас Кунчев и му разказаха всичко по-важно от работния процес.

STEM е акроним, който обединява четири основни области на науката и технологиите: наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics). Тази интердисциплинарна концепция за обучение цели да подготви децата за професиите на бъдещето, които ще изискват аналитично мислене, иновации и технически умения. STEM обучението се различава от традиционните методи на преподаване, тъй като комбинира различни предмети в практически проекти, които насърчават решаването на реални проблеми. Вместо децата да учат наука, технологии и математика отделно, те се сблъскват с практически задачи, които изискват комплексно мислене и креативност. Този подход не само прави ученето по-забавно, но и дава на учениците реални умения, които могат да прилагат извън класната стая.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025
Откриха фентанил в павилион в Пловдив, има арестуван
20:00 / 24.12.2025
Пловдивски съд пусна под домашен арест търсен от Франция участник...
19:30 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: