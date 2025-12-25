ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха STEM център в пловдивско училище
"Новите STEM кабинети не са просто обновени пространства. Те са място за откривателство, експериментиране и развитие на умения, които са ключови за съвременния свят – критично мислене, работа в екип, креативност и дигитална грамотност. Тук учениците ни ще могат не само да усвоят знания, но и да ги прилагат, да задават въпроси и да търсят своите решения.
Тук ще се родят бъдещите лекари, инженери, IT специалисти и професиите на новото поколение“, заяви пред присъстващите директорът Елена Искилиева, като благодари на всички, които са участвали в реализирането на проекта. След това с кмета Атанас Кунчев прерязаха лентата на новия център. Откриването бе съпътствано и от богата музикална програма, изнесена от учениците на ОУ "Захари Стоянов“. Присъстващите бяха поздравени и от малките коледари на учебното заведение.
STEM центърът по природни науки, зелени технологии, математика и информатика е изграден със средства, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост, като общата му стойност е 252 500 лева. В него с помощта на най-модерни технологии децата имат възможност да изучават света през микроскопи, да правят химични експерименти и да създават различни детайли на 3D принтер. Тук децата учат и основите на архитектурата, като вече създават сложни структури като Айфеловата кула и различни мостове.
Развълнуваните ученици показаха своите творения на кмета на района Атанас Кунчев и му разказаха всичко по-важно от работния процес.
STEM е акроним, който обединява четири основни области на науката и технологиите: наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics). Тази интердисциплинарна концепция за обучение цели да подготви децата за професиите на бъдещето, които ще изискват аналитично мислене, иновации и технически умения. STEM обучението се различава от традиционните методи на преподаване, тъй като комбинира различни предмети в практически проекти, които насърчават решаването на реални проблеми. Вместо децата да учат наука, технологии и математика отделно, те се сблъскват с практически задачи, които изискват комплексно мислене и креативност. Този подход не само прави ученето по-забавно, но и дава на учениците реални умения, които могат да прилагат извън класната стая.
