От последните минути: Най-добрата новина за Марти, прегазен от АТВ!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:45
©
Малкият Марти, който пострада тежко при инцидент с АТВ в "Слънчев бряг“, е проговорил и проходил отново. Добрата новина сподели Николай Попов, бащата на загиналата Сияна.

"Марти започна да говори. Започна да ходи. Но възстановяването му ще е дълго и мъчително.

За него думичката “мама" ще в тежък спомен, избледняващ с времето. Надеждата ни е да няма поражения за цял живот.

В същото време Никола Бургазлиев се готви отново да поиска свобода. Свобода… след като дрогиран уби майката на Марти – Христина, осакати самия Марти и рани още три деца. Дрогиран….

Коледа наближава, а семейство Здравкови никога няма да бъдат заедно на този светъл празник. Никога. Това не е инцидент. Това е тежко престъпление."

Припомняме, че момчето беше тежко ранено в катастрофат с АТВ в "Слънчев бряг" на 14 август, когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на малкото момче почина на 3 септември.


