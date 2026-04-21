Група от 16 ученици от Националната търговска гимназия (НТГ) успешно приключи триседмична производствена практика в град Малмьо, Швеция. В периода от 16 март до 4 април 2026 г. бъдещите специалисти по митническа администрация, търговия и счетоводство приложиха знанията си в реална работна среда като част от международен проект по програма "Еразъм+“.

Младежите бяха разпределени в различни шведски компании, предлагащи уникални услуги и специфични бизнес модели, информира Plovdiv24.bg. Практиката обхвана широк спектър от дейности – от управление на складове в мащабни логистични терминали до работа в специализирани фирми за изделия от овча кожа, италиански супермаркети и арт галерии.

Учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с процесите в:

- Логистиката и търговията: Управление на инвентаризация, обработка на товари и документи, както и организация на складови наличности.

- Маркетинга и услугите: Обслужване на клиенти, рекламна дейност и създаване на промоционално видео съдържание за социалните мрежи.

- Еко-туризма и изкуството: Работа в център за наем на велосипеди и управление на галерия, представяща скандинавски художници.

Освен професионални умения като правилно обработване на информация и административна дейност, участниците значително подобриха езиковите си познания по английски език. Инициативата по проект 2025-1-BG01-KA121-VET-000314369 не само обогати трудовите им навици, но и разшири техния културен хоризонт чрез работа в международна и мултикултурна среда.

С придобития ценен опит в Малмьо, учениците от НТГ се завръщат с по-висока конкурентоспособност и реална представа за европейските стандарти в търговията и администрацията.