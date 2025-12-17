© Plovdiv24.bg виж галерията Коледния базар "Капана“ 2025 се завърна и превърна Пловдив в най-топлото и светло място през декември! От днес, 17 декември до 28 декември площад "Централен“ ще се изпълни с магия, аромат на греяно вино и творческа енергия.



Повече от 240 автори, занаятчии и артисти ще покажат своите ръчно изработени чудеса, вдъхновени от уюта на празниците.



Тази година базарът идва с още повече настроение, уют и празнични изживявания:



- Коледен фото кът с обновена декорация и реставрирана ретро шейна, където празничният дух оживява във всяка снимка.



- Жива музика и концерти, които ще изпълнят Пловдив с коледен ритъм и добро настроение.



- Благотворителни инициативи, посветени на хора и животни в нужда.



- Коледна алея с живи елхи, които след празниците ще бъдат засадени, за да красят града през новата година.



- Празнични вкусове и аромати от греяно вино и домашни сладки до кулинарни изкушения от местни майстори.



А от 23 до 25 декември вълшебните гости на Коледа Дядо Коледа, Снежанка и елфите, ще зарадват най-малките с усмивки и подаръци.



По случай 10-годишнината на Капана Fest, Коледен базар "Капана“ 2025 ще разшири своята празнична светлина и извън централния площад.



С нови коледни инсталации и жива украса в квартал "Капана", Цар-Симеоновата градина, Дондуковата градина и ул. "Райко Даскалов" пред пешеходния мост, тази година Пловдив ще засияе като никога досега.



Очаквайте специална изложба изненада, посветена на коледните чудеса и духа на сътворението.



Събитието отново застава зад каузата "Нито едно дете повече“ в подкрепа на родителите, загубили своите ангелчета на пътя, и с призив за по-безопасно бъдеще за всяко дете.



Коледен базар "Капана“ се намира на мостово съоръжение над ул. "Гладстон" в Пловдив.