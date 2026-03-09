ЗАРЕЖДАНЕ...
Освободиха заместник областните управители на Пловдив
Ташков и Караджова са освободени със заповед на областния управител проф. д-р Владислав Попов, който встъпи в длъжност на 25 февруари на мястото на проф. Христина Янчева.
Атанас Ташков е член на ГЕРБ и е бил депутат в три народни събрания. Преди това е шеф на Областно пътно управление - Пловдив. Нурджан Караджова е член на ДПС - Ново начало. Преди да поеме административния пост, е била начален учител СУ "Св. св. Кирил и Методий“ Асеновград.
След назначаването на новия областен управител Владислав Попов първи беше освободен главният секретар Николай Чунчуков, който още на другия ден стана заместник-кмет в районната администрация на "Източен". Постът главен секретар в Областната администрация беше поверен на Николай Аджеларов, който е експер по държавни и общински имоти.
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 27 мин.
Вече виждам защо са я избрали Нурджанчето-пу да не и е уроки.
