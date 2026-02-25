ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
"За мен беше чест да ръководя екипа на Областна администрация – Пловдив в период, който изискваше стабилност, професионализъм и силна координация между институциите и ефективно взаимодействие с всички общини и министрите от правителството. Работих с ясното съзнание, че доверието на гражданите се печели чрез последователност, прозрачност и уважение към държавността“, заяви проф. Янчева.
Тя акцентира върху постигнатия синхрон с всички институции на регионално ниво при провеждането на ключови процеси като въвеждането на еврото, организацията на изборите и работата със службите от Единната спасителна система при бедствия и аварии.
Тя допълни, че за нея особено важна е била дейността й в сферата на образованието – активизиране на Механизма за обхват за връщането на децата в клас, за да имат шанс в бъдеще.
"Подкрепях и социални инициативи, включително обучения за работа с деца със специални потребности, защото съм убедена, че една силна общност се гради върху грижа, разбиране и солидарност“, посочи проф. Янчева.
"Оставям след себе си стабилна, работеща и уважавана администрация, в която работят много добре подготвени експерти. Благодаря на всички институции, партньори и граждани за доверието и съвместната дейност“, заяви на финала на своя 20-месечен мандат проф. Янчева.
"Влизам в областна управа като учен, човек равноотдалечен от политическите партии. Министерският съвет залага на моя богат административен опит в Аграрния университет, на опита ми в управлението на големи научни международни проекти и на успешната ми работа с Европейската комисия в областта на екологията и биоземеделието“, заяви при представянето си проф. Попов.
В изявлението си той благодари на проф. Янчева за свършената работа и подчерта, че доколкото има хоризонт, ще надгради постигнатото в дух на приемственост, да провежда политиките на правителството, да продължи ефективното взаимодействие с институциите и общините.
Проф. Попов посочи, че опазването на живота и сигурността на гражданите е първостепенен приоритет за всеки областен управител. Като втори ключов приоритет той подчерта провеждането на честни, спокойни и безпристрастни избори, които ще гарантират стабилността на демократичния процес в страната.
